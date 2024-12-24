陳智菡陪柯文哲「星國快閃」　沈慶京大酸：查不到什麼金流啦

▲柯文哲的大小行程及出國，都可以看貼身帳房橘子許芷瑜如影隨形。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲貪汙弊案本週起訴，本刊接獲爆料，柯在卸任台北市長前快閃訪問新加坡，曾與帶著財務助理同行的沈慶京在星國密會，疑與海外交付賄款有關，辦案人員正全力追查雙方會面等細節，知情人士指出，柯與橘子及沈慶京的出境記錄證實他們曾在2022年12月15日同一天赴新加坡。

一旦柯文哲帶橘子許芷瑜海外收賄款屬實，將成為全案的未爆彈，本刊調查，不只陳佩琪用ATM（自動櫃員機）存現金，柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜在與柯文哲赴新加坡後，也透過ATM存大筆現金。

本刊接獲爆料，柯文哲2022年12月卸任前赴新加坡公務考察，應與沈慶京在海外交付賄款有關，當時柯文哲也帶橘子隨行，沈慶京則由財務助理黃婕穎陪同。本刊掌握，2022年12月15日柯卸任台北市長前訪問新加坡，考察當地的「雙語教育」及「智慧城市數位大使」，同行有教育局副局長陳素慧、發言人陳智菡等15人，貼身帳房許芷瑜也在官方公布的出訪名單中。

▲沈慶京2022年12月15日與柯文哲同一天入境新加坡，疑涉海外交賄款。圖為他回台隔週，向本刊暢談市值千億元的京華城改建案。

知情人士指出，柯文哲的市長任期到2022年12月25日，卸任前10天為何還要到國外考察？就算有什麼心得他也要卸任走人了，誰來執行？何況，他出訪新加坡當天，沈慶京也帶著財務助理黃婕穎一同飛往星國，最可能的目的就是在海外處理與京華城等案有關的賄款。

巧合的是，柯文哲出訪星國前，北市府10月18日才剛核發京華城容積率840％建照，本刊亦曾披露，同年11月柯即在市長室及京華廣場工地收受1,500萬元賄款，之後，柯、沈同時出現在新加坡，是否為了「後謝」在海外開戶、交款？已成檢廉追查重點。

▲柯文哲2022年底率團參訪新加坡，貼身帳房橘子許芷瑜也在出訪名單上，她涉錢及收賄遭通緝。

知情人士說，一位國內傳產大亨曾跟沈慶京提及，該集團總部前幾年在柯文哲任內提案都更極不順利，沈聽完狠酸該名大亨說：「你不懂事」「可在海外交款」等語，該名企業主不認同，回稱：「我們公司從來不用這套。」後來沈被約談前夕還跟其他友人吹噓說：「檢調查不到什麼金流啦！因為我都用現金處理。」還提及「當時疫情時公司有申請紓困方案，公司間現金來現金去是很好的掩護。」他的這段談話與檢廉掌握柯、沈兩人在新加坡密會的可能用意，可謂不謀而合。

不只如此，威京集團旗下鼎越開發順利取得土地建照並動工後，沈慶京曾在2022年12月23日接受本刊專訪，大談要蓋出全台最大的綠建築商辦，表示不久前才與同仁一起赴新加坡拜訪WOHA主持建築師黃文森，一起交流城市生態綠化及建築物複合式規劃，由此更可證明沈、柯都曾出現在新加坡。

本刊調查，經比對柯文哲、許芷瑜、沈慶京及財務助理的出境記錄及證人供述，證實4人是在2022年12月15日離境前往新加坡，辦案人員進一步透過手機行事曆等數位採證，比對柯在新加坡的時間，雖只有2天1夜，但仍有未公開的私人行程空間，正進一步清查上述人等在星國的快閃行程，是否涉及交付賄款等。

此外，柯文哲出訪新加坡回台後，許芷瑜即多次利用ATM存現金，此和沈多次帶現鈔出入境的習性有關，檢廉正逐一調查釐清。因許芷瑜至今未到案，檢察官在起訴柯文哲後，會以共犯在逃、被告有串證之虞，建請法院續押，也可能以魚果市場等偵辦中的另案聲請續押柯文哲。

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