台南市消防之友會第六辦事處　新任處長、顧問團團長交接

▲台南市消防之友會第六辦事處，辦理卸新任處長及顧問團團長交接，由卸任處長謝志仁、卸任團長黃義弘，將代表消友精神的印信交接予新任處長莊旭彬、新任團長傅有銅，完成交接傳承。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第六辦事處，23日下午6時許，在大象寬廷宴會廳辦理卸新任處長及顧問團團長交接，在來賓見證下，由卸任處長謝志仁、卸任團長黃義弘，將代表消友精神的印信交接予新任處長莊旭彬、新任團長傅有銅，完成交接傳承。

消防之友會第六辦事處於2019年成立時由謝志仁先生擔任創會處長，並積極號召地方熱心公益人士加入所屬團隊，以增進消防人員福祉、保障消防人員權利為宗旨，共同為南消第六救災救護大隊全體消防伙伴來犧牲奉獻，迄今已長達5年之久，而創會初期篳路藍縷，從無到有，慢慢建立處務運行制度並默默推動警消福利工作，如：年度救災救護有功人員獎勵、每月績優人員表揚、意外險補助及三節慰問等相關成果，皆是有目共睹的成果。

新任處長莊旭彬在活動中表示，非常感謝謝處長過去長期以來的付出，及對第六辦事處的支持，如今此等使命將由他來承接延續，在過去既有基礎上，將持續推動會務讓所有消防人員的福利保障獲得提昇，進而發揚消友會精神。另會中新任團長傅有銅為感念所屬消防人員的辛苦付出及提昇消防搶救效能，現場捐贈2025年生日禮金及價值達30萬元的搶救器材一批，特別是生日禮金部份已連續捐贈長達3年之久，照顧消防弟兄不遺餘力。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，非常感謝台南巷市消友會第六辦事處處長、團長及其所屬團隊默默支持奉獻，消友會自成立以來，在消防車輛的捐贈及各式救災救護器材等硬體設備的添購皆不落人後，而在消防人員的福利保障上更是不斷提昇，更是讓所有消防人員感受到受重視及被肯定，進而認同消防工作。今天處長交接代表的不只是使命的延續，更是榮耀的傳承。

台南市消防局局長李明峯表示，消防人員是所有市民朋友居家安全的守護者，而我們所有消友會第六辦事處成員則消防人員後勤支援的保障者，透過此次交接活動更能讓社會大眾更認識他們對消防的付出，在此除感謝新任莊旭彬處長及傅有銅團長能肩負起消友會使命外，相信未來也能夠任重道遠，成為警消人員最堅強的後盾。

市長黃偉哲表示，在此先感謝消防之友會平時對消防工作的支持與付出，不僅造福市民也照顧消防六大同仁的福利，正所謂政府資源有限，民間力量無窮，相信新任處長、團長及所屬團隊能秉持初衷持續力挺南消，共同為社會的進步貢獻一份力量，與所有消防人員守護大台南家園，讓市民朋友平安過好日子。

