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強化救災安全　台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器

▲台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於21日上午9時，於台灣府城隍廟廟埕舉行「消防人員個人防護裝備及住宅用火災警報器捐贈儀式」，這次捐贈由台灣府城隍廟信徒捐助之善款，轉化給消防人員之防護裝備，以及500顆住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。

▲台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次捐贈項目有工作安全鞋、救護背心、密錄器、防切割手套、工作頭盔、火場攝影機，在消防人員執行各項勤務時，尤其是車禍現場充滿碎玻璃、工安事件現場滿地釘子等等，若無良好的防護裝備，就會出現消防人員受傷情形，進而影響救災行動；而密錄器是紀錄救災行動每個環節，主要是遇到妨礙公務人員佐證紀錄。

另住宅用火災警報器能在火災發生初期即發出警報，爭取民眾逃生的黃金時間，自2019年1月1日起迄今，台南市因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有158件，成功逃生人數有285人，台灣府城隍廟深知住警器對於居家防火安全的重要性，本次捐贈500顆住警器供轄區之獨居老人、低收入戶、弱勢團體及30年以上之5樓以下住戶和65歲以上長者免費領取。

▲台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，將信徒的善款用來回饋社會救苦救難，與消防工作相同，本次針對消防人員在值勤時個人防護裝備及提供給台南市中西區裡之獨居老人、低收入戶、弱勢團體及30年以上之5樓以下住戶和65歲以上長者免費領取住宅用火災警報器500顆等，化為愛心做公益捐贈，讓消防人員面對災害現場保護自身安全及弱勢族群、獨居老人、身心障礙人士、低收入戶及30年以上之5樓以下住戶和65歲以上長者等都有保障。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝台灣府城隍廟對消防局第七大隊的支持，本次捐贈項目都是消防人員貼身使用的裝備，將消防員較脆弱的身體部位做了很好的防護，在值勤時能更安全安心，另外住警器的部分也是消防局持續在推動的居家消防設備，其發放對象也會以避難弱勢族群為優先。

▲台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器，強化救災安全及住宅防火保命利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，感謝台灣府城隍廟對消防工作的支持，希望本次活動能夠鼓勵更多廟宇及企業來捐贈，而廣設住警器確實能降低火災危害，社會大眾應重視居家防火觀念，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，於火災初期即時警覺，並進行火災應變，將人命傷亡降到最低。

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