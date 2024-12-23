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棒球選手潘傑楷母校推廣足球　縣議員爭取設置足球門助攻

▲棒球選手潘傑楷母校德高國小推廣足球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲棒球選手潘傑楷母校德高國小推廣足球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024年第三屆世界12強棒球錦標中華隊奪得冠軍，其中出身台東選手潘傑楷表現非常亮眼；國小母校卻因為少子化嚴重影響導致解散球隊，近年改為推廣足球同樣屢創佳績。今獲得縣議員爭取足球門的設置，並鼓勵小隊員們在場上要全力以赴向學長奮戰精神學習。

雖然冷氣團持續報到天氣冷颼颼，但關山鎮德高國小的全校師生卻是展現熱情來歡迎最佳助攻手。家長會長顏府駐表示，學校雖然因為學生數減少而解散棒球隊，但112年成立的足球隊卻是提供全校小朋友都有運動的機會，出外比賽也屢屢獲得不錯的成績。日前顏府駐曾捐贈足球充實練習使用，縣議員陳宏宗再成功爭取足球門來為球員踢球來「助攻」。

德高國小校長高志雄指出，德高國小91-103年成立軟式棒球隊，包括日前獲得世界12強棒球錦標賽冠軍選手潘傑楷、職棒選手余謙等都是德高國小棒球隊員，95年該校還曾代表台東參加全國軟式棒球比賽。高志雄說，但少子化的影響加上女男生比例偏高無奈解散棒球隊，去年討論後改推廣足球隊，而且目前全校學生幾乎都是足球隊員。

今日獲得邀請出席活動的縣議員陳宏宗鼓勵小朋友要向學長傑出的表現看齊，在各種學習和表現上都要抱持著全力以赴、認真做好的準備。陳宏宗和顏府駐在小球員的指導下練習盤球和射門技巧，陳宏宗並為參加日前「台東公益典藏盃」五人制足球賽獲得季軍的女球員們戴上獎牌。陳宏宗也與球員們相約有時間會到場為大家加油，有機會亦絕對扮演好德高國小足球隊的最佳助攻手。

▲棒球選手潘傑楷母校德高國小推廣足球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲棒球選手潘傑楷母校德高國小推廣足球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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