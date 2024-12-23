台東攜手台北101行銷鳳梨釋迦　饒慶鈴：「好釋＋1」讓好釋多多

▲台東攜手台北101行銷鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為積極開拓鳳梨釋迦更多行銷途徑與通路，23日在台北101購物中心舉辦臺東鳳梨釋迦推廣記者會，並召集過去的合作夥伴，包括農糧署副署長姚志旺、台北101董事長賈永婕、家樂福及統一企業等，共挺台東的甜蜜滋味。饒慶鈴表示，縣府持續與各大通路合作推廣台東鳳梨釋迦，此次「聖誕好釋101」活動即日起至1月5日止，每日限量101份，期待大家一起「好釋＋1 好事加起來」！

饒慶鈴提到，鳳梨釋迦12月正值產季，營養豐富且風味獨特，成為深受國內外市場青睞的台灣代表水果之一。活動是繼四年前首次「好釋+1」後的延續，當時因應外銷受阻，社會各界協力推動，使台東鳳梨釋迦得以突破困境，今年雖然面臨颱風災害及中國市場進口困難等挑戰，縣府依然積極與各大通路合作，為國人提供更便捷的購買管道，並積極推廣鳳梨釋迦的營養與美味。

台東縣政府農業處表示，感謝各界對台東鳳梨釋迦的支持，台北101董事長賈永婕董的熱情參與也讓活動更具影響力。此次與台北101攜手合作「聖誕好釋101」活動，即日起至明(114)年1月5日止，每日前101組顧客只要購買觀景台門票2張，即可獲得鳳梨釋迦兌換券1張，可至台北101購物中心B1 Mia C’bon服務台兌換鳳梨釋迦1粒。台北101觀景台作為國際旅客來台的必訪景點，期盼透過高人潮與國際旅遊客群的加乘效應，提升國際市場對鳳梨釋迦的認識與銷量，展現台東鳳梨釋迦的品牌價值。