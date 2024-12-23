美國星巴克罷工行動延燒　紐約等城市店面停擺

▲星巴克則表示，罷工對其營運的影響有限，僅少數美國門市受到波及。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約22日綜合外電報導

代表超過1萬名咖啡師的星巴克工會（Starbucks Workers United）昨天晚間宣布，星巴克員工已將罷工擴大到紐約等美國另外4座城市。

星巴克工會透過聲明表示，這場為期5天的罷工於20日展開，起初有洛杉磯、芝加哥與西雅圖的星巴克門市關閉，如今又加上位於紐澤西州幾個門市、紐約、費城（Philadelphia）及聖路易市（St. Louis）的店面。聲明中並未具體指出紐澤西州的罷工門市位於哪一座城市 。

路透社報導，星巴克則表示，罷工對其營運的影響有限，僅少數美國門市受到波及。

▲工會表示，因薪資、人力配置與工作排班等問題未能達成共識，談判陷入僵局，導致這次罷工。（圖／達志影像／美聯社）

星巴克透過聲明表示：「工會提案要求立即將時薪員工的最低工資提高64%，並在3年合約期間總計增加77%，這樣的條件無法持續下去。」

目前罷工行動已延燒到美國10座城市，包括俄亥俄州哥倫布市（Columbus）、丹佛（Denver）與匹茲堡（Pittsburgh）；由於現在正值繁忙的節日季節，可能為星巴克的耶誕銷售帶來影響。

星巴克在全美擁有超過1.1萬家門市，僱用約20萬名員工。

工會表示，因薪資、人力配置與工作排班等問題未能達成共識，談判陷入僵局，導致了這次罷工。

工會20日警告，罷工可能在24日耶誕夜前擴大至「數百家門市」。

星巴克今年4月開始與工會展開談判，本月表示已進行超過8場協商，並達成30項協議。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）