她在紐約地鐵上睡覺「遭活活燒死」！縱火男坐一旁　全程冷眼看

▲嫌犯縱火之後，還坐在月台長凳上，冷眼旁觀。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生駭人案件，一名女子在地鐵上睡覺時，竟遭人蓄意縱火，當場不治身亡。紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，男嫌犯案之後，逃得並不遠，而是「坐在車廂外的月台長凳上」，看著受害者痛苦身亡。

22日上午7時30分左右，本案發生在一輛駛向布魯克林斯提威爾大道（Stillwell Avenue）的F線列車上。嫌犯突然從座位起身，默默靠近毫無動靜的受害者，用打火機點燃對方衣物，然後下車坐在月台長凳上，冷眼旁觀。

蒂施表示，受害者的衣服「幾秒鐘內就被完全吞噬」，巡邏員警獲報後，循著煙霧前來，「他們看見的是，一個人站在車廂內，全身都被火焰吞噬」，儘管立刻使用滅火器救援，女子仍在現場宣告不治。

蒂施坦言，員警當時忙著救人，不曉得月台上的男子正是凶手，幸好密錄器清楚拍下其特徵與長相。大約8小時後，嫌犯就已經落網，目前正因為涉入謀殺罪，在布魯克林某分局接受偵訊。

警方表示，攻擊發生之前，雙方並沒有任何互動，研判嫌犯與死者互不認識。他們正在調查受害者身分與攻擊動機，幸好沒有造成其他人員傷亡。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）辦公室表示，自從州長今年5月宣布地鐵安全計畫之後，犯罪率已經下降10%，自2021年1月以來，更是下降42%。她上周宣布，聖誕假期前，將向紐約市額外增派250名國民警衛隊，確保每個車廂都配備監視器，以強化地鐵安全。

綜合CNN、路透社報導，根據警方數據，截至今年11月，紐約市地鐵一共通報9起凶殺案，去年同期則為5起。考慮到每個工作日的載客數高達400萬趟旅程，從數據上來看，暴力犯罪發生率相對偏低，但此類駭人案件，仍讓居民深感不安。