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張惠妹演唱會Day2！居民住「搖滾區」崩潰：又開始震了

▲▼張惠妹台北大巨蛋演唱會day2。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹22日晚間台北大巨蛋開唱第2場演唱會，有大巨蛋周邊居民反映「又震了」。（圖／聲動娛樂提供）

記者趙蔡州／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）22日在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，不過演唱會舉辦不久後，有網友陸續在臉書反應，崩潰說「又開始震了」。事實上，張惠妹21日舉辦第1場演唱會時，大巨蛋周遭居民就紛紛反映，住宅出現微幅震動，未來會怎麼處理，政府目前仍在研議中。

張惠妹22日晚間6點開始在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，不料開唱不久後，有網友在臉書社團「信義區三兩事」直呼，「這邊又開始震了，在松山高中附近」、「逸仙路7樓和8樓也很搖」、「頭有點暈，一直持續地震的感覺」、「我們位置已過仁愛路了，也在震」、「我光復仁愛這邊也有感」、「昨天不在家，想說不可能，今天約9點左右真的感覺跟地震一樣，沒經歷的人不會相信的啦」。

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▲▼ 阿妹演唱會，又開始震了。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）

▲網友留言。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）

事實上，張惠妹預計會在台北大巨蛋舉辦5場演唱會，21日第一場舉辦時就有居民反映「演唱會造成震動」，台北市研考會22日表示， 21日晚間7時至晚間11時30分間，民眾透過1999反映演唱會造成震動、搖晃共計30通，其中民眾明確提供地點集中於忠孝東路四段553、559巷。

台北市體育局22日也出面說明，台北大巨蛋21日演唱會進行至約晚間10時後，陸續有民眾反映住家發生震動，體育局已經督促遠雄依承諾，協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排。

對於體育局的要求，遠雄巨蛋公司22日指出，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，尊重主管機關，若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。

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