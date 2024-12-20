2霸凌者調主秘室「挨批煉蠱場」　邱泰源否認：集中管理統籌調派

▲衛福部長邱泰源（左）出席健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案調查結果爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿昨日進一步揭露，有2名霸凌案成立者竟都被調到「主秘室」，而主秘則是本次涉及霸凌爭議叫下屬自殺的劉玉娟，怒批三個涉霸凌者聚在一起「請問衛福部是在煉蠱嗎？」衛福部長邱泰源今（20）日否認此事，這兩人是集中管理統籌調派當中，絕對不是、也沒有在主秘室辦公。

陳昭姿表示，她收到衛福部員工的來訊，霸凌案確認成立的保護司林姓簡任視察以及長照司王姓專委都被調到「主秘室」，而這位主秘正是對下屬說出「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」的劉玉娟。

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衛福部調查後，認定劉玉娟相關不構成霸凌，僅用語及比喻失當造成同仁壓力，核予申誡2次，免兼社保司司長，仍任主秘。但陳昭姿質疑，「把3個涉霸凌的人聚在一起，衛福部長邱泰源現在是把主秘室當成霸凌煉蠱場嗎？霸凌者不僅沒降調，還升到主秘室，真是荒唐至極！」

邱泰源今日出席健保署活動受訪連忙否認「絕對沒有這回事」、「完全絕對沒有、絕對沒有調去主秘室」，他解釋，因為兩位被懲處者調離現職，集中管理統籌調派當中，正在看哪些適當工作單位進行調派，繼續為國家貢獻，絕對不是、也沒有在主秘室辦公。

衛福部今早也發布新聞稿澄清，此一消息爲誤傳，並不可能也絕無此事，調查結果出爐後，兩位公務員均已調離現職，並另覓辦公空間與裝設辦公話機。惟裝設完畢後，分機號碼誤繕於主秘室，因此遭到誤解，對此也已進行修正。

至於霸凌案報告是否公開？邱泰源表示，衛福部本周一已經於立法院衛環委員會進行專案報告，最後決議顧及調查報告裡面受訪同仁隱私，所以去識別化之後，分別到委員辦公室說明，到昨天已經向9名委員說明，還在進行中，一切會按照衛環委員會決議辦理。

而長照司長祝健芳要求下屬深蹲、伏地挺身案件，最後認定霸凌不成立，但時代力量黨主席王婉諭公開伏地挺身事件當事人來信「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」控訴受害者的聲音根本沒有被聽見。

霸凌案調查小組召集人、衛福部次長呂建德日前回應，當事者未透過該次調查程序的管道回覆，只能透過原取得的資訊進行認定，喊話受害者正式提供資訊，有新事證與新證詞會重啟調查。邱泰源被問及相關進度，他僅回應「如果有具體的新事證，任何人、任何地方、任何時間我們都願意再繼續調查」。