再回應煉蠱場！邱泰源揭霸凌者調派方向　另積極找伏地挺身受害者

▲衛福部長邱泰源出席2024食品安全論壇會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案調查結果爭議不斷，2名霸凌案件成立者傳出被調往「主秘室」，而衛福部主秘劉玉娟本身也涉及霸凌爭議，3人聚在一起挨批「煉蠱場」。衛福長邱泰源昨已否認此事，強調這2人是集中管理、統籌調派當中；他今日再強調，雖然這2人專業在社工相關，但評估暫時不會調到社福相關的司署，工作也和主秘室無關。

衛福部先前調查霸凌案，保護司林姓簡任視察以及長照司王姓專委霸凌成立。不過，日前傳出兩人被調到主秘室，遭質疑霸凌還高升，且霸凌者聚集讓主秘室淪為煉蠱場。

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邱泰源今日出席2024食品安全論壇受訪表示，這2人目前集中管理，還在調派中，「僅是有騰出辦公室給他們，但是絕對不在主秘室，工作也和主秘室完全無關。他們專長在社工，但是相關司署人事建議還要調查一些事情，先不要調到社福相關司署。」

衛福部昨日也特別澄清，2名公務員均已調離現職，並另覓辦公空間與裝設辦公話機。惟裝設完畢後，分機號碼誤繕於主秘室，因此遭到誤解，對此也已進行修正。

而長照司長祝健芳要求下屬深蹲、伏地挺身案件，最後認定霸凌不成立，但時代力量黨主席王婉諭公開伏地挺身事件當事人來信「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌」，控訴受害者的聲音根本沒有被聽見。

邱泰源表示，如果有任何新的個案，衛福部都會按照規定、程序來處理，起伏地挺身的新事件，衛福部相當樂意和當事人了解狀況，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，共同釐清案情。因為還需對方正式提供相關資訊，衛福部會積極和當事人聯繫，任何事證都一定要查得水落石出，一切秉公處理按規定來處理，毋枉毋縱。

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