56歲男突患急性腎損傷！竟是三餐「愛吃這一物」害的

▲大陸浙江省寧波市一名56歲的廖姓男子近日因突然腰部疼痛，並伴有頻尿、尿急、尿色發黃、尿量減少等症狀，來到醫院腎內科就診。（圖／翻攝自微博）

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大陸浙江省寧波市一名56歲的廖姓男子近日因突然腰部疼痛，並伴有頻尿、尿急、尿色發黃、尿量減少等症狀，來到醫院的腎臟內科就診。醫生檢查後發現，患者的肌酐異常增高，達到216.6umol／l（正常值是57－97umol/l），被診斷為急性腎損傷。

綜合陸媒報導，醫生查閱病史發現，廖男今年2月的腎功能檢查結果正常，如今腎功能突然出現異常，病理結果顯示，他患有急性腎小管損傷合併間質性腎炎，部分腎小管內可見圓盤狀結晶，考慮是草酸鹽腎病。在醫生詢問下，患者這才回想起前段時間家中辣椒成熟，無辣不歡的他每天3頓都吃辣椒。

醫生判斷，頻繁吃辣是導致患者發生草酸鹽腎病的主要原因。由於辣椒的草酸含量豐富，若經常大量食用，草酸在腎臟中沉積，當濃度過高時就會對腎臟組織造成損害，甚至增加急性腎功能衰竭的風險。因此對於特定人群，尤其是腎病患者，應盡量避免大量食用辣椒，一旦確診為草酸鹽腎病，需立即治療。

醫生進一步說明，除了吃辣以外，長期喝濃茶易傷腎，因為茶葉中含有咖啡因，且含有較多鞣酸，容易與體內的鐵結合變成一種難溶性物質，引發腎結石。另外，老湯經過長時間燉煮，嘌呤含量非常高，常喝易導致高尿酸血症的發生，除了會引發痛風急性發作外，還可能導致腎臟以及心血管的損害。

醫生提到，如果出現水腫，包括眼瞼、面部、下肢等部位；疲乏無力，精力不充沛；夜尿增多，尿中有泡沫、血尿；高血壓，尤其是年輕人高血壓；噁心、嘔吐，食慾降低；臉色、眼瞼及甲床蒼白、呼氣有氨味等症狀，應盡早進行腎臟相關檢查，以免耽誤病情。

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