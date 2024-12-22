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天冷泡澡最忌「1事」！醫示警「會奪命」：我自己都不敢

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲醫師提醒，泡溫泉要注意身體，別冷、熱交替泡。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

隨著大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾為了取暖也會選擇泡澡與泡溫泉，然而不少人認為讓身體冷熱池交替泡，有助於身體健康，但專家指出，此方式可能會影響到自律神經，增加致命危機。

郭克林近日於談話性節目指出，泡湯一下泡溫泉、一下泡冷泉，身體忽冷忽熱，會影響心血管神經，尤其是神經方面調節，他直言「即便是在我比較年輕的時候，可能也是沒有辦法」，更遑論中年後有三高疾病、高壓工作者及長期服藥者。

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郭克林強調，身體頻繁進行冷熱溫差劇烈變化，容易干擾心血管神經調節，尤其對血管內皮細胞功能較差的人影響更為顯著，中年以後，若罹患高血脂、高血壓、高血糖，甚至糖尿病，冷熱交替泡湯將帶來更高風險。

此外，他提醒年長者、長期飲酒者、依賴藥物助眠者及高壓工作者，這些族群的自律神經調節功能可能較差，若身體體溫劇烈改變，可能增加致命危機。

事實上，衛福部也曾提醒，血管遇冷收縮，造成血管變細，血液在流動時就會增加壓力，因而造成血壓上升，引起心血管疾病的風險，以中風為例，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等現象，一定要撥打119，把握黃金期，儘速就醫。

特別提醒心血管疾病與年長者如果選擇泡湯驅寒最好先諮詢個人醫師，還要注意泡湯6個小叮嚀，包括避免吃飯後泡湯，因為吃飯時，若有酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，若加上泡湯水溫的刺激，容易增加心臟負荷，建議於飲酒或飯後至少1.5至2小時候再泡湯。

泡湯時最好揪團結伴去，避免發生意外，錯失黃金救援時間；泡湯前、後，都應喝足水分，以免泡湯中間水分流失太多造成體內缺水；水的溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風；不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘，需要休息一下，不要持續不間斷的泡湯。

站穩再起身：泡溫泉會導致血管擴張，容易造成血壓下降，因此，泡湯後先站穩再起身，以免發生暈倒的危險。

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