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台鐵公司化首年估虧120億　便當賣破7億反創歷年新高

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

文／中央社

台鐵常被戲稱「被火車耽誤的便當店」，公司掛牌將滿1年，預估虧損新台幣120億元，比去年還多，本業依舊沒賺錢，土地開發獲利要等多年後，附業便當收入雖比疫情前108年7.48億元還多，創歷來新高，卻填不平本業錢坑。

137歲的台鐵多年來負債累累，公司化前短期債務就高達約1700億元，政府成立償債基金協助處理短期債務，無法獲利的偏遠小站及服務性路線，也由政府編列預算補貼。今年元旦公司掛牌，除期待台鐵提升安全，也盼法令鬆綁，讓台鐵的經營更具彈性，為台鐵創造收入。

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根據台鐵公司的資料，今年原本預計虧損74億多元，估計實際數字可能達120億元，比去年114億元還多，今年本業虧損更達130億元，比去年多了3.79億元。

台鐵公司董事長杜微接受中央社專訪，他說，公司掛牌營運頭幾年會比較辛苦，尤其第1年，增列許多必要支出，其中職工福利金原先編列12億元，追加到23億元，另外資產移轉規費就花了2億元，車輛的折舊費用也比去年多了6億元。 在收入方面，台北機廠等部分台鐵土地的租金收入移轉到交通部鐵道局的償債基金，收入相對減少，而且凍漲近30年的票價還未調整，因此收支短絀擴大，公司營運初期的虧損可以預見。

杜微說，台鐵大批老舊車輛陸續汰換，折舊是相當大的沉沒成本，改制為公司後，營運績效的確是挑戰，到了民國115年，現金收入可望轉正；會計帳面盈餘則要等到台鐵參與的大型開發案，包括台北雙子星大樓、南港調車場聯合開發案完成後，增加租金收入，最快為116年。

台鐵本業虧損，但包括便當、租賃及資產開發等附業有賺錢，預估今年盈餘33.89億元。台鐵附業營運處估計，今年便當銷量可達920萬個，雖還未達COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前千萬個水準，但因新增較高單價便當，收入將超過108年的7.48億元，可望創歷史新高。

杜微指出，台鐵正規劃在台北車站籌建中央廚房，預計明年3月招標，115年5月啟用，未來台鐵便當銷量將再提升，開發更多特色便當。

台鐵附業營運處統計，目前北、中、南、東的台鐵便當銷售量每天約2.5萬個，今年就開發出36種新口味特色便當，中央廚房啟用後，便當產量每天可望再增加5000個。

至於台鐵相當看好的近期資產開發，規劃在基隆市光明街、台北市安東街、台中市復興路及高雄市自立路，推出4筆舊宿舍等自有閒置土地開發案，預期開發完成後可進帳約160億元；不過開發案進展卻延遲。

杜微說明，台鐵董事會相當慎重，決定另成立資產開發委員會把關，這4筆土地開發案民間招商將延至明年。他坦言，要看到收入大概都是好多年後的事，但這也是提升台鐵資產價值，增加公司收入很重要的業務。

目前台鐵的便當、週邊商品等附業營運及租賃等資產開發收入，占總營收不到20%，根據台鐵公司的10年黃金計畫，2033年時能提升到40%。

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