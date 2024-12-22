花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

▲太平洋公園極限運動場正式啟用，縣長徐榛蔚到場主持啓用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

斥資1.24億元的花蓮縣太平洋公園極限運動場22日正式啟用，縣長徐榛蔚到場主持，現場還邀請極限自行車、直排輪與滑板等多位包括外縣市極限運動員到場精彩特技表演。未來將結合觀光產業，常態規劃各項賽事活動，希望吸引國內外極限好手前來花蓮朝聖，讓極限運動可以成為花蓮的驕傲。

徐榛蔚表示，太平洋極限運動廠整體基地的周遭環境也大幅改善，包括增加停車位空間，規劃移動式圍欄，以區隔比賽與練習場地，另外還有移動式觀眾席可供民眾觀賽。縣府也正積極規劃玉里鎮的極限運動公園建設，希望未來能為花蓮鄉親提供更加完善和多元化的運動與休閒場所，也希望能吸引更多市民和遊客前來享受戶外活動的樂趣。

花蓮縣太平洋公園極限運動場域不但新穎，並設有區隔比賽與練習場地的移動式圍欄，另外還有移動式觀眾席可供民眾方便觀賽，再加上薄膜頂棚的設計，未來在運動及娛樂使用上將不再受到天候影響。由於薄膜頂棚的外觀採波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象，讓太平洋公園再度成為花蓮的新地標。今日包括極限自行車全國積分總冠軍高瑞駿以及國內巡迴賽冠軍蔡侑家等多人與花蓮的極限運動選手交流，另外曾獲得直排輪世錦銀牌選手楊凱崴，他們展示高難度的極限技巧，吸引現場眾人的目光。

為優化太平洋公園極限運動場域使用品質，並解決天候造成使用不便以及提升場地使用性能，花蓮縣政府積極向中央花東基金爭取經費補助並輔以預算挹注，籌措1.24億元經費辦理極限運動場改善工程，其中7400萬元則是施做極限運動場屋頂薄膜新建。極限運動場薄膜頂棚的外觀融入地方環境特色，特地設計波浪及海豚與飛魚躍水的造型意象，相當具有特色，也讓太平洋公園成為花蓮的新地標。

啟用活動由花蓮縣政府指導，花蓮縣體育會主辦，並由花蓮縣體育會極限運動委員會承辦，台北市極限運動協會協辦。