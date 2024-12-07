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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：陸生團來台交流同時　中共機艦擾台沒停歇

▲▼陸生團參訪台大，大陸金牌選手馬龍現身引圍觀。（圖／記者黃國霖攝）

▲陸生團參訪台大。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會7日發文批評，陸生團應「馬英九基金會」邀請來台灣「善意交流」的同時，中共機艦擾台並未減少或停歇，是「一手交流、一手武嚇」的軟硬兩手政治操作，政府不會同意，台灣人民也絕對無法認同。

陸委會提到，自11月27日至12月5日，累計已有共機144架次進入應變區，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域達78架次，擾台共艦計69艘，施放高空氣球6枚，並於11月28日晚間再次執行「聯合戰備警巡」，升高台海與區域安全情勢。

▼中共軍機持續擾台。（圖／國防部提供）

▲▼8月5日共49架次共機擾台。（圖／國防部提供）

陸委會指出，中共除在台海持續對台軍事脅迫外，亦與俄羅斯於11月28日共同派遣戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，並於29日再度侵犯日本空域，實施第9次聯合空中戰略巡航，再次證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

陸委會強調，政府支持符合法令規定、相互尊重、健康有序的兩岸交流，但中共此種「一手交流、一手武嚇」，只是中共軟硬兩手的政治操作，一方面企圖在國際社會混淆視聽，另方面又對我内部進行分化滲透，瓦解我防衞意識。

陸委會強調，政府不會同意「一手交流、一手武嚇」的交流型態，台灣人民也絕對無法認同，「陸方勿再對台操作兩手策略，還給兩岸不受政治意識形態干擾、不受集權政府監控，自由、純淨的對話、交流空間。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

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