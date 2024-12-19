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快訊／文化大學砍人後籌不到10萬元　醒吾科大男改5萬交保

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲卓姓男大生覓保無著，改以5萬元交保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

就讀新北醒吾科技大學的19歲卓姓男大生因一名素未謀面的女網友，18日衝到北市文化大學揮刀砍傷19歲劉姓男大生，最後雙雙送醫。士林地院19日裁定卓男10萬元交保並限制住居，但卓男覓保無著，改以5萬元交保。卓男的媽媽也緊急籌5萬元交保，立刻帶兒子回家。

據悉，19歲的卓男與19歲劉男透過遊戲平台認識該名女網友，3人皆未曾見面。近日，劉男疑在言語中挑釁卓男，聲稱「我有你家人的聯繫方式」，甚至私訊卓母指出「你知道你兒子一直在騷擾別的女生嗎？」讓卓男怒火中燒，新仇加舊恨下決定約在文化大學後山談判，卓男更從家中拿菜刀赴約。

未料，卓男抵達文化大學後山與劉男碰面後，未多言便亮出菜刀朝劉男攻擊，導致劉男手部多處受傷，卓男在推擠過程中也掛彩。警方接獲報案後趕赴現場，迅速將2人分開並送往新光醫院治療。經送醫包紮後，分別依被害人及殺人未遂罪被帶回分局製作筆錄。

檢方稍早複訊後，認被告卓男涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有反覆實施傷害等之虞，向法院聲請羈押，經法官審酌後，裁定10萬交保並限制住居。

【21:12更新】

卓男的母親籌了5萬元交保，目前已把兒子帶回家。

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