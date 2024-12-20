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溫暖傳愛！「東森爸爸」王令麟邀偏鄉學童　聖誕同歡點亮幸福

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森愛的早餐」感恩活動與聖誕點燈活動，今年再度於台北車站東森廣場熱鬧舉辦，「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公，與受邀參與的四所學校師生一起同樂。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

歡慶歲末迎接聖誕佳節，東森集團今年再度於台北車站東森廣場舉辦「東森愛的早餐」感恩活動，邀請來自花蓮太平國小、屏東春日國小、台中萬豐國小及台東紅葉國小等學校師生76人，與「東森爸爸」王令麟一起參與盛大的聖誕點燈儀式，台北市副秘書長俞振華、以及長期受東森獎學金支持的台灣網球好手詹詠然、詹皓晴姊妹皆出席活動，共同點亮幸福，分享這份溫暖與喜悅。現場同時舉行東森傳愛繪畫比賽頒獎，場面溫馨，充滿濃濃的節慶氛圍，為寒冷的冬日增添暖意。

活動由春日國小古謠隊開場，他們帶來在屏東縣鄉土歌謠比賽中獲得特優的排灣族歌曲，精湛演出讓人感受到濃厚的原住民文化特色，也為他們明年四月參加全國決賽增添信心。太平國小則以改編自熱門應援曲《台灣尚勇》以及耳熟能詳的拍手歌，帶來活潑熱鬧的表演。兩校的精彩演出炒熱氣氛，孩子們的活力感染全場觀眾，隨著音樂節奏哼唱、舞動，現場洋溢著熱情與歡樂，熱鬧非凡。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼春日國小古謠隊（上圖）以及太平國小（下圖）獻上精彩表演，孩子們的活力感染全場觀眾，炒熱現場氣氛。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

東森慈善基金會董事長王令麟表示，東森慈善基金會成立24年，感謝東森購物千萬會員們的愛心捐贈，所發起的「愛的早餐」計畫，至今已幫助超過3萬5千名偏鄉學童，提供他們晨間營養，為學習與成長注入滿滿活力，其中有30多位吃愛心早餐上大學的孩子，東森也頒發獎學金給予支持。東森不只做生意，更長期投入公益，未來活動會持續下去，以實際行動回饋社會，把愛傳下去。

「愛的早餐」計畫持續推動，在眾多受惠學校中，包括花蓮太平國小是全國合唱比賽常勝軍、屏東春日國小為冠軍強校，台中萬豐國小、台東紅葉國小則是在今年受邀參與2024東森盃海峽兩岸少棒賽，四所學校長期接受贊助，時間長達1至6年不等，而每到年末，東森的聖誕點燈活動備受期待，今年特別邀請學校師生一起同樂，「東森爸爸」王令麟特地變裝，化身聖誕老公公，親自發送糖果給小朋友，與孩子們親切互動。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼聖誕樹一點亮，台北車站東森廣場瞬間洋溢著溫暖節慶氛圍，王令麟扮成聖誕老公公發起糖果，讓小朋友們非常開心。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈。（圖／記者徐文彬攝）

太平國小校長余貞玉表示，感謝東森愛的早餐計畫6年來的支持，讓學童們每天早上來到學校都有豐盛的早餐，學習充滿了活力，不僅拿下花蓮縣排球比賽國小組冠軍，也在今年得到世界青少年發明展冠軍，在資訊科技、藝術方面都有亮眼表現，早餐可以說是非常重要。

春日國小校長梁吉成提到，今年學校第4年參與東森愛的早餐計畫，在這樣的扶持之下，孩子們也用最大的努力來回報，包括連續兩年在全國鄉土歌謠比賽屏東初賽榮獲特優、「全國中正盃柔道錦標賽」國小組奪下9面金牌，其中古謠隊有不少學生同時也是柔道隊，有時候白天摔柔道、晚上練古謠，雖然辛苦，但有東森爸爸的照顧，讓他們能夠有好的表現。

▲▼ 東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼太平國小校長余貞玉（上圖）、春日國小校長梁吉成（下圖）帶領著學童，將特別準備的感謝狀與地方特產，親自交到東森爸爸王令麟手上，感謝東森長期以來愛的早餐支持。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

萬豐國小校長陳厚仁說，「東森愛的早餐以及送愛到部落計畫，讓學校棒球隊有更充足的戰力，不管是老師、孩子和家長，都能感受到東森滿滿的關懷與照顧，因此今年8月參加2024東森盃海峽兩岸少棒賽，棒球隊也很用心的把獎盃打回來。」

同樣前往福建參加棒球比賽的紅葉國小，校長方穎豐說，「今年非常高興在東森慈善基金會邀請下，讓棒球隊有機會進行交流，不但在比賽中獲得極大的自信心，更在近期連續拿下臺灣的4項冠軍獎盃，其中最大的助力來自於東森的支持。」

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼萬豐國小校長陳厚仁師生（上圖）特別復刻今年在東森盃海峽兩岸少棒賽獲得的獎盃，送給東森爸爸王令麟。紅葉國小校長方穎豐（下圖）提到不管是學習、打球，背後支持孩子們的最大助力來自於東森。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

活動也頒發東森傳愛繪畫比賽低、中、高年級各組前三名獎項，俞振華作為台北市政府代表親自頒獎表揚，他表示，「東森慈善活動已持續多年，尤其在寒冷的季節裡舉辦聖誕點燈，感覺格外溫暖，而小朋友們充滿活力的歌聲與努力的成果，令人感動，也是東森長期以來對偏鄉的回饋，期許這些孩子未來長大後能為社會做出貢獻。」

在網壇上為台灣爭光的金牌國手詹詠然、詹皓晴，今年也不缺席，除了感謝東森爸爸長期以來的贊助，讓她們無後顧之憂在球場上實現夢想，現場也勉勵受助學童未來有能力時可以投入公益，一起回饋社會，幫助需要幫助的人。

▲▼ 東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼台北市副秘書長俞振華頒獎表揚東森傳愛繪畫比賽低、中、高年級各組前三名。

▲▼ 東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森慈善基金會愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲金牌國手詹詠然（右）、詹皓晴（左）勉勵受助學童未來有能力時可以投入公益，幫助需要幫助的人。

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