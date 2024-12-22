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明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

塔羅牌老師艾菲爾表示，2025年的星空充滿充滿啟示與奇蹟，在星辰指引下，幸運顏色成為每個星座的重要能量媒介，幫助我們更好地與宇宙頻率對接。（示意圖／翻攝unsplash）

▲塔羅牌老師艾菲爾表示，2025年的星空充滿充滿啟示與奇蹟，在星辰指引下，幸運顏色成為每個星座的重要能量媒介，幫助我們更好地與宇宙頻率對接。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

在冷氣團發威，全台一片冷颼颼下，2024年終於要走到尾聲。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲頁提前展望未來，揭示2025年12星座的「幸運色」。艾菲爾表示，2025年的星空充滿充滿啟示與奇蹟。從象限儀座流星雨的璀璨開場，到7大行星連珠的天文壯景，再到2次血月的神秘降臨，每個天像都為生活注入新的能量與方向。在這樣的星辰指引下，幸運顏色成為每個星座的重要能量媒介，幫助我們更好地與宇宙頻率對接，激發內在潛力，吸引所需的幸運與力量。2025年藉由專屬的幸運顏色，捕捉宇宙的祝福，迎接一個充滿可能性與驚喜的2025年。請參考自己的太陽、上升星座。太陽為主、上升為輔。

●牡羊座幸運顏色：烈焰紅、金屬銀

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2025年開端的象限儀座流星雨如火星四射，象徵牡羊座的無畏與進取精神。紅色是你燃燒鬥志的象徵，幫助你在新年中勇往直前，挑戰自我，迎接每一場競爭。而金屬銀則像是一面鏡子，提醒你在激昂中保持冷靜，用智慧取勝，讓熱情與理性完美結合。

●金牛座幸運顏色：森林綠、琥珀黃

寶瓶座η流星雨的悠然光芒與金牛座的穩定氣質相呼應。森林綠帶來大自然的療癒力量，讓你在忙碌中找到平靜，重新連結內在的能量。琥珀黃則如溫暖的陽光，幫助你吸引財富與機遇，讓你在穩定的基礎上實現更多的創造與成長。

●雙子座幸運顏色：日光黃、冰晶藍

七大行星連珠在夜空中畫出神秘的聯繫，啟發雙子座的溝通與智慧。日光黃如同你的笑容，帶來正能量與樂觀心態，讓你在人群中成為靈魂人物。冰晶藍則給予你清晰的思維，幫助你在多重任務中游刃有餘，找到最具創意的解決方案。

●巨蟹座幸運顏色：珍珠白、玫瑰粉

三月的血月為巨蟹座帶來深刻的情感與內在轉變。珍珠白象徵純潔與保護，幫助你在困難時保持內心的平靜與信念。玫瑰粉如同溫柔的擁抱，增強人際關係的和諧，讓你在家庭與朋友中找到支持與安慰。

●獅子座幸運顏色：金色、紫羅蘭色

當金星與木星在夜空中閃耀時，獅子座迎來榮耀與幸運的祝福。金色象徵你的無可匹敵的領袖氣質，助你吸引目光並實現抱負。紫羅蘭色則引領你深入內心，啟發靈感與智慧，讓你在外在成功的同時，也能感受到內心的滿足。

●處女座幸運顏色：橄欖綠、灰白色

土星最佳觀測期提醒處女座注重長遠規劃與細節管理。橄欖綠帶來沉穩的力量，幫助你在生活與事業中步步為營，實現穩定的成長。灰白色則象徵清晰與專注，為你在繁忙的生活中提供思緒的梳理空間，讓你更有效率。

●天秤座幸運顏色：湖水綠、午夜藍

金星雙重可見的浪漫氣息賦予天秤座和諧的靈感。湖水綠如同平靜的湖泊，為你帶來內心的平衡與冷靜，幫助你在人際關係中找到和諧的節奏。午夜藍則象徵著深層的洞察力與優雅，讓你在社交場合中脫穎而出。

●天蠍座幸運顏色：暗紅色、黑曜石黑

血月的神祕與深邃能量正是天蠍座的最佳寫照。暗紅色喚醒你的熱情與野心，幫助你在2025年突破極限，追求更高的目標。黑曜石黑則提供保護與力量，幫助你面對挑戰時冷靜沉著，展現出令人敬畏的堅韌意志。

●射手座幸運顏色：靛藍、金色

雙子座流星雨在夜空中劃出探索的軌跡，激發射手座無盡的冒險精神。靛藍色提供內在的寧靜，幫助你在追求夢想的道路上平衡內在與外在的需求。黃金色則象徵財富與機遇，讓你在每一場冒險中都能收穫驚喜。

●摩羯座幸運顏色：煤灰色、磚紅色

月亮掩土星的穩定能量帶給摩羯座力量與智慧。煤灰色象徵務實與堅韌，幫助你在面對挑戰時不畏艱難，穩步前進。磚紅色則為你的生活注入活力與熱情，讓你在2025年的每一步都充滿動力與信心。

●水瓶座幸運顏色：電光藍、亮銀色

七大行星連珠的壯觀景象喚起水瓶座的創新與未來感。電光藍象徵創意與靈感，幫助你在2025年展現獨特的視野與想法。亮銀色則提供你與眾不同的氣場，吸引志同道合的夥伴，幫助你實現更多突破。

●雙魚座幸運顏色：海洋藍、夢幻水晶紫

金牛座流星雨的詩意光芒為雙魚座帶來靈感的泉源。海洋藍如同深邃的大海，讓你的情感與創作能力得到更高層次的提升。夢幻水晶紫則引領你探索內在世界，喚醒靈性與藝術天賦，讓你在2025年創造出令人驚嘆的作品。

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