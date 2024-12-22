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醫生用AI寫APP　3天工作量5分鐘OK

嘉義大林慈濟醫院開發行動護理APP，是以護理核心作業為主軸的個人行動助理APP。（圖／大林慈濟醫院提供、報系資料照）

▲嘉義大林慈濟醫院開發行動護理APP，是以護理核心作業為主軸的個人行動助理APP。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「在民國70年代，住院醫師的第一要務，就是每個禮拜開會，大家要搶在100多個實習醫師前，到X光室排隊預約借片子，這就可能要排一整個早上。」大林慈濟醫院院長賴寧生告訴CTWANT記者，如今醫護人員用自家工程師以ChatGPT為基礎寫成的「行動護理APP」，過去三天的工作量5分鐘搞定。

位於嘉義的大林慈濟醫院，在2019年成立智慧醫療中心，一開始任務是把醫院資料數據化，不過在新冠疫情爆發後，醫護環境有了新變化，也讓這個「田中央」的醫院，罕見擁有自製研發APP的能力。

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「現在全球都缺護理人員，缺到醫院必須關床因應。」 大林慈濟醫院護理師部副主任林靜享表示，主要就是因為工作壓力高、工時長、薪資低，職業壽命不長，臨床上常會看到護理人員人手一塊板，上面夾著滿滿滿的代辦事項，「資訊化程度越高，卻反被電腦綁的越死，」因為他們必須詳細記錄病人的資訊，每天下班後都還必須在電腦前「寫回憶錄」，護理人員普遍有「遺漏焦慮」，就怕漏了什麼、會危及到病人的生命安全。

所以大林慈濟醫院以護理師為中心點出發，這兩年因ChatGPT問世後，加速開發出「行動護理APP」，跟HIS （Hospital Information System）系統直接同步，還導入AI，讓護理紀錄可以直接用講的，帶一支手機就像同時帶著所有人的病歷，做任何事前可以先查病患的資料、核對給藥資訊，讓護理人員解放雙手，醫生也能直接在APP上聯繫，不會被電話打斷工作，有效改善護理人員的下班時間，能花更多時間在臨床上。

大林慈濟智慧醫療創新中心主任林庭光。（圖／陳曼儂攝）

▲大林慈濟智慧醫療創新中心主任林庭光。（圖／CTWANT提供）

「其實我們有些開會也不用PPT了，直接看手機」心臟內科醫師林庭光就是大林慈濟智慧醫療創新中心主任，他跟CTWANT記者解釋為何要自製APP，若用別人的系統，沒留下自己的knowhow，想要什麼額外功能都只能拜託廠商、還不一定會做，且醫院投資硬體、可能10年後就不能用了，沒辦法換零件是很大的問題，「所以我需要站在巨人的肩膀，手機是我的平台，AI就用微軟和ChatGPT，」以此開發出行動護理APP，就能讓大家工作順利、準時下班。

他舉例，過去外科助理每3個月都要做一次總整理，大大小小的數據要到處去撈資料，過去花3天的工作量，現在5分鐘就能完成，還能隨時做不同時間段的分析。

林庭光笑說「其實我是一個很好的使用者，任何電腦系統到我手上都會當機，因為我會找到他的極限」，年輕時夢想就是想當發明家，現在有AI讓程式的門檻變低，手機也很方便，可以輕鬆做出工具，讓人很興奮，「自己做，反而比買外面的系統還快」，同事提出要什麼需求，他們就能馬上改好，「每個人都覺得是在做一件很有趣的事，不斷地維護APP，就像是『變形金剛』，今天看到的、跟下個月看到的東西完全不一樣。」

「真的很感謝科技的發展，讓醫療有脫胎換骨的機會」。賴寧生表示，這可以讓醫護人員同時水平展開各單位的數據，未來等資料越來越多後，就是分析縱深，接下來看能否做預測與建議。

廣達董事長林百里成功抗癌，積極投入AI的醫療照護平台。（圖／黃耀徵攝）

▲廣達董事長林百里成功抗癌，積極投入AI的醫療照護平台。（圖／CTWANT提供）

生策會會長翁啟惠表示，台灣在AI布局超過20年，加上台灣的醫療指數是世界第一，擁有全球最完整的健保資料庫，也已建立新的人體生物資料庫，如果結合AI來處理與分析醫療大數據，將開發更精準、有效率的早期預防與檢測創新產品；未來台灣生醫產業也將從疾病治療為重心，拓展至涵蓋更前端的精準預防與健康促進。

「我不是醫生，只是個工程師黑手，但政府5年前說要推動智慧醫療，我們就全心全意投入項目」今年75歲的台灣首富、廣達董事長林百里，曾在2005年被診斷出肺腺癌，成功抗癌19年未再復發，8月時他提到廣達做AI的醫療照護平台，需要上山下海、研發成本很貴也很難，目前支出和收入不成比例，但能幫助醫生「是做AI人的理想」，所以他會在這領域努力堅持到80歲以上。

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