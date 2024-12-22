2女身體不適「捷星迫降關西」！乘客醫師氣炸：她們自行走下班機

▲捷星航空班機20日迫降關西機場，不負責幫忙旅客改票，也不退款。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

廉價航空「捷星」20日從東京飛往台灣的航班，因有旅客身體不適，航班被迫改降日本關西機場，之後更直接取消班機，要旅客自己改機票回台，宛如被丟包，不少民眾在Threads上發文抱怨，痛批捷星處理不當。

據了解，捷星航空GK11航班20日晚上10點49分從日本成田機場起飛，原定21日凌晨1點20降落桃園機場航班，途中有2名女乘客身體不適，班機緊急迫降關西機場，之後更直接取消航班，也沒有要幫旅客處理改票事宜。

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有民眾在Threads上發文抱怨，有兩名女士身體不適要下飛機，兩位女士與飛機空服員，在一頓日式互相鞠躬中緩步自行走下飛機，原PO指出沒有航空公司的人正面出來解釋或是處理，最後自己只能改到23日的班機，捷星也不接受退費，還要自己付改機票的費用。

有同班機乘客在貼文留言區表示，自己打給客服詢問，機票無法退款，條款有說只有班機取消可以退款，這次是改降目的地機場所以不算，必須自己找保險吸收損失。另外，他指出改航班是可以的，可以改搭從12/20至12/30的捷星，但自己也是火速改買其他航空回台。

此外，還有乘客透露，他和家人下機後，經過長時間等待才得知航班取消的消息，卻並未獲得任何詳細說明，只被告知需要自行改航班，然而能改搭的班機幾乎都已客滿，最終只能自費購買2張新機票，總費用超過13000元。

對此，在班機上一名醫師怒批，自己坐在第一排，捷星當時並未詢問班機上有無醫護人員，就決定改降落關西機場。讓他更傻眼的是，這兩名身體不適的旅客可以自己走下飛機，「身為醫師的我敢說，這兩位乘客沒有任何緊急需要醫療協助的情況，捷星航空公司的處置可以說非常不專業，並罔顧機上所有其他乘客的權益，事後處理也非常糟糕！」

▲在班機上的一名醫師表示，捷星危機處理方式相當不專業。（圖／翻攝Threads）

旅遊達人指出，廉價航空通常不會與其他航空公司合作轉載旅客，只提供自家航班的改搭選項，但航班數量有限，才會出現旅客沒得搭的現象。他也提到，旅平險可以理賠部分費用，但金額通常在2000元到5000元之間，無法補償旅客全額損失。

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