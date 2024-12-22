俄羅斯「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光

▲辛卡魯克上銬現身法庭，被判處入獄21年。（圖／翻攝自Vkontakte）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名29歲女子被控涉嫌實施親烏克蘭破壞行動，準備對鐵路、煉油廠發動恐攻，遭判處入獄21年。她的外型亮眼，被稱為俄羅斯最美麗的恐怖分子，在此之際，她的友人則稱，她是聰明女孩，從未聽過她說過任何一句可疑的話，不相信她會背棄國家。

▲辛卡魯克外型亮眼，被稱為俄羅斯「最美麗恐怖分子」。（圖／翻攝自X）

太陽報報導，29歲女子辛卡魯克（Viktoria Shinkaruk）被軍事法庭判定走私爆裂物等罪名成立，遭控替烏克蘭做事，涉入基輔「死轉手」行動（dead drop，情報術語，指秘密交換物品情資）。法庭宣稱，辛卡魯克在特定地點留下780英鎊（約新台幣3.2萬元），企圖供恐怖分子跨境使用。

▲辛卡魯克宣稱只是按照流亡丈夫指示行事。（圖／翻攝自X）

辛卡魯克則是否認這筆資金被用於恐怖主義行動，宣稱只是按照流亡丈夫指示行事，辯稱自己無罪，「我反對任何形式的暴力……如果我知道我的丈夫是恐怖分子一員，我就不會跟他有任何接觸」。她的36歲丈夫基賽爾（Evgeny Kisel）後來被查出替烏克蘭軍事情報單位工作數月。

法官最終判處辛卡魯克21年徒刑。辛卡魯克友人得知審判結果之後都感到非常震驚，一名男性友人表示，「我不相信她能做出任何違背國家的事，她是個聰明女孩，非常有吸引力，從未聽到她說過任何可疑的話，她熱愛我們的國家」。另名友人謝爾蓋（Sergei）則認為，辛卡魯克是被丈夫洗腦，認為這筆錢可用在幫助丈夫，「她是個傻瓜，只想要幫忙，但現在將被關進監獄，失去青春，失去建立家庭的機會」。

▼辛卡魯克友人得知審判結果之後都感到非常震驚 。（圖／翻攝自Vkontakte）