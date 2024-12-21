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德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

▲▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名精神科醫師開BMW在德國耶誕市集衝撞人群，已5死逾200傷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

德國馬德堡市（Magdeburg）昨晚發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）邦總理哈舍羅夫今天表示，傷亡人數已增至5死逾200傷。

法新社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與哈舍羅夫（Reiner Haseloff）一同前往位於國內東部的馬德堡市弔唁死者，他特別向約莫40位重傷者表達關切之意，同時譴責這起「可怕的災難」。

蕭茲還允諾，德國將用上「法律的全部力量」，來回應「造成如此多傷亡的可怕襲擊」。

哈舍羅夫稍早指出，已被逮捕的嫌疑人是來自沙烏地阿拉伯的醫生，2006年來到德國，住在薩克森-安哈特邦，昨晚他駕駛一輛租來的汽車衝撞人群。

哈舍羅夫還提到，嫌疑人是單獨犯案，正在調查可能的做案動機。

德國媒體報導，這名嫌疑人年約50歲，至今沒有被德國當局列為伊斯蘭主義者的紀錄。

案發當時，據悉嫌疑人朝馬德堡市政廳方向駛入人群。警方透露，肇事車「在耶誕市集裡開了至少400公尺」。

▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案，民眾紛紛到場獻花哀悼。（圖／路透）

▲▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／路透）

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