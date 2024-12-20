應該更早入侵烏克蘭！　普丁：戰爭讓俄羅斯更強大

▲俄羅斯普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日表示，俄羅斯應該要更早對烏克蘭發動戰爭，並做好更充分的準備，而這場戰爭也讓俄羅斯更強大。普丁也直言，俄羅斯和中國的關係已經達到歷史新高，且他已經準備好和美國總統當選人川普會面，對談判結束戰爭保持開放態度。

綜合外媒報導，普丁（Vladimir Putin）在長達4個半小時的年度記者會中指出，他對2022年發動這場「特別軍事行動」的決定並不後悔，且事後來看，他應該更早開始這場戰爭，並做好更充分的準備，這場戰爭讓俄羅斯更加強大，「我不僅認為我挽救了俄羅斯，我還認為我們已經遠離了深淵的邊緣。」

談到中國，普丁表示，俄中關係已達到歷史新高，兩國正在世界舞台上協調行動，「在過去十年裡，我們（俄中）的關係和品質達到了整個歷史上前所未有的高度。」

記者會的大部分時間都集中在烏克蘭戰爭上，普丁自信指出，目前俄軍正緩慢推進，「戰場局勢正在急劇變化，整條前線都有進展，我們的戰士每天都在收復面積以平方公里計算的領土。」

普丁表示，他對結束戰爭持開放態度，願意妥協，但這些妥協的具體內容尚不清楚；他一度表示莫斯科「準備好進行談判和妥協」以結束戰鬥，但隨後又強調烏克蘭不准加入北約（NATO）、必須採取中立地位並進行某種程度的去軍事化，同時要求西方解除對俄羅斯的制裁。

普丁他明確指出，克里姆林宮不會與烏克蘭總統澤倫斯基簽署任何協議，並拒絕停火的提議，而是主張達成能提供「長期保障」的協議。他也提到，已準備好隨時會見川普，「我不知道何時會跟他（指川普）見面，他完全沒有提過。我已有超過4年沒跟他談過話。當然，我準備好了，隨時奉陪。」

俄羅斯近來的民調顯示，國內部分民眾對這場入侵感到厭倦，而經濟也開始顯現嚴重壓力。普丁坦言，俄羅斯日益增長的通脹是一個「令人擔憂的信號」，但強調薪資和實際可支配收入也有所增長，「總體而言，情況是穩定和安全的。」

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