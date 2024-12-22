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川普向安倍昭惠談「台灣有事」！　坦言：中國是世界和平一大威脅

▲▼美國總統當選人川普妻子梅蘭妮亞15日公布夫婦倆與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

▲美國總統當選人川普妻子梅蘭妮亞15日公布夫婦倆與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

記者羅翊宬／編譯

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠女士月中前往美國，造訪美國總統當選人川普位於佛州的海湖莊園，川普夫人梅蘭妮亞也一同出席，3人除了齊聚一堂敘述對於安倍晉三的思念，更談起世界局勢，認為台灣與中國之間的兩岸問題，是威脅全球和平的一大障礙。

根據日媒《讀賣新聞》，多名關係人士昨（21）日透露，安倍昭惠女士訪美會晤川普時所討論的議題，其中包括川普對於台灣問題的看法，無形中顯示川普新政府對於台灣問題以及中國威脅的高度重視，川普、安倍昭惠、梅蘭妮亞在晚餐會上，除了談起對於故友安倍晉三的思念，更聊起影響美、中、俄對決的世界局勢。

川普相當重視「台灣有事」之議題。他認為，「為了世界的和平，中國與台灣之間是一個非常大的問題。」

在晚宴時，川普也向安倍昭惠談起俄羅斯侵略烏克蘭，對於俄烏戰爭的停戰談判也展現高度關注。據悉，川普7日在法國總統馬克宏的安排下，前往法國首都巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基，當時川普便在會場上表示，盼能儘快結束俄烏戰爭。

此外，川普透過安倍昭惠，向日本首相石破茂贈送自己的人物攝影專集，書上還有他的親筆簽名與題字PEACE（和平）。

報導指出，近年來隨著中國逐漸向台灣施與軍事上的壓力，日本、美國兩國政府也跟著提升對於「台灣有事」的警戒，而先前岸田政府與拜登政府已就台灣海峽和平穩定之議題上達成共識，也因此未來石破茂是否能就台灣問題與川普新政府達成共識，是未來必須關注的焦點。

另外，川普也向日本方面表示，若日本希望安排石破茂與川普之間的會談，最佳時間點可能會是明年1月20日川普就任總統前的1月中。

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