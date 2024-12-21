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醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

▲▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／路透）

▲德國耶誕市集遭汽車衝撞，現場滿目瘡痍。（圖／路透，下同）

文／中央社

德國東部馬德堡（Magdeburg）市今天發生汽車衝撞耶誕市集事件，至少2人喪生、68人受傷，部分媒體報導說主嫌是一名沙烏地精神科醫師。倖存者回憶事發過程驚魂未定。

法新社報導，一輛黑色BMW汽車在當地晚間7時（台灣時間21日凌晨2時）左右高速衝撞群眾，當時耶誕市集擠滿攜家帶眷的民眾。馬德堡位於首都柏林西南方約130公里處。

一名32歲女子告訴「畫報」（Bild），她是從德國西部來逛這個有名的舊城廣場市集，「我們當時沒聽到汽車衝來」她說當時勾著39歲男友的手臂逛街時，男友突然被這部衝入人群行凶的休旅車從她身旁「拽走」。

這名女子說：「真是太可怕了。」

現場民眾一片驚慌，傷者尖叫聲四起。行凶車輛開了約400公尺，沿途血跡斑斑。上百名救難人員隨即趕赴混亂的現場。

這名女子絕望地說，她不知道男友被送到哪家醫院，「這種不確定的感覺令人難以忍受」。

▲▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／路透）

有關當局通報至少2人喪生，包括1名兒童，另有68人受傷。

警方表示已逮捕主嫌，他是一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師。德國媒體披露犯嫌名為Taleb A.但未公布姓氏。

部分德國媒體報導說他是精神科醫師。英國「衛報」（The Guardian）網站也指出他是身心科醫師，2016年取得難民身分。

賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，目前沒有任何極端組織宣稱犯案，但激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）支持者在網路上發出「異教徒耶誕快樂」之類的幸災樂禍訊息。

馬德堡「民聲報」（Volksstimme）說，現場消息指歹徒「以之字形衝入市集，顯是想盡可能衝撞更多人」。

一名路人告訴世界電視台（Welt TV），事發後「大家都躺在地上，小孩、大人、傷者，一切令人難以想像」。

另一目擊者說：「太可怕了，有人死在我旁邊…我以為我只是去個耶誕市集，然後就發生這樣的事。這個世界病了。」

▲▼德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／路透）

華爾街日報指出，犯嫌是2006年抵達德國尋求庇護的沙烏地阿拉伯人，聲稱逃出統治沙國的伊斯蘭神權政府，先獲得難民身分之後取得德國永居權，在德國當地執業身心科醫師並居住於德國東北的伯恩堡（Bernburg）。

犯嫌因提倡女權與反伊斯蘭的立場而在德國的沙烏地社群小有名氣；德國安全官員表示，犯嫌經營一個網站和多個社媒管道，警告伊斯蘭化的危險，並為其他尋求庇護者提供建議，還經常發布他所謂的中東婦女遭迫害的貼文。去年10月7日以色列遭哈瑪斯（Hamas）襲擊後，他也在社媒分享挺以貼文。

在案發前幾天的社媒貼文裡，犯嫌聲稱現在的聯邦政府正讓德國伊斯蘭化，並抨擊當局僅因他的宗教批判觀點而對他審查和迫害。

然而華盛頓郵報引述知情調查內容的德國官員透露，懷疑犯嫌作案時精神受藥物影響，對方也不在當局列管的極端分子名單內。

今天的事件令人回想起2016年柏林發生的類似攻擊，當時一名男子駕駛卡車衝入柏林的耶誕市集，現場12人死亡，後來一名傷者在醫院傷重不治，當時伊斯蘭國聲稱犯案。巧合的是今天正是柏林耶誕市集衝撞事件8週年的第二天。

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