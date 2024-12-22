　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

▲▼ 捷星航空,Jetstar。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷星航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

捷星航空20日晚間從東京飛往台灣的航班，疑似因有乘客身體不適，緊急降落關西機場，最後航班被取消。不過，有乘客抱怨，航空公司將他們請下飛機後，卻缺乏應對措施，不僅需要等待2天才能改搭其他航班，自行購買新機票的費用也無法獲得補償「根本是丟包」，抱怨聲連連。

據了解，捷星航空GK11航班20日晚上10點49分從日本成田起飛，原定21日凌晨1點20降落桃園機場航班，帶因為疑似有乘客身體不適，緊急降落關西機場，並取消航班。對此，有乘客就指出，他在下機前看到機組人員在走道間忙進忙出，情況相當混亂，等到被請下飛機後，看到地勤人員帶領乘客走動，本以為會有重要公告，結果只是要求申報免稅品，令人傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，還有乘客透露，他和家人下機後，經過長時間等待才得知航班取消的消息，但卻並未獲得任何詳細說明，只被告知需要自行改搭飛機，然而當時班機幾乎都已客滿，最終只能自費購買2張新機票，總費用超過13000元。

有旅遊達人就指出，這種情況在廉價航空公司較為常見，因為廉價航空通常不會與其他航空公司合作轉載旅客，只提供自家航班的改搭選項，然而航班數量有限，無法滿足所有旅客需求。此外，旅平險雖然可以理賠部分費用，但金額通常在2000元到5000元之間，無法全額補償旅客的損失，對於未購買旅平險且急於回台的旅客，恐怕只能自認倒楣。

截至22日凌晨，捷星航空尚未對此事件作出回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
統神賽後遭「兄弟」尻頭　現場火爆互推「滾出去」警急到場
統神拳上輸蹦闆　不服判決「這是不公平比賽」：我全程沒退
張惠妹〈三天三夜〉揪4萬人「跳起來」超震撼！
卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台
林襄IG無預警發文　掀兩派戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

比爾蓋茲不讓小孩用手機！研究：螢幕使用超過7小時「憂鬱增2倍」

買自由座車票佔對號座！乘客見工作人員處理方式傻眼：這樣升級？

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍跌破10℃」

新崛江「人潮像跨年」晚間擠到爆！鄉民震驚：真的復活了嗎？

國中校長涉霸凌不成立　情緒控管差記1小過

明天會更冷！低溫急凍跌破10度　2縣市亮橙色燈號

快訊／3縣市大雨特報！東北風雨彈強襲「最新警戒區域曝」

買麥當勞得來速被塞一張紙　他打開傻了：有多缺人？

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

比爾蓋茲不讓小孩用手機！研究：螢幕使用超過7小時「憂鬱增2倍」

買自由座車票佔對號座！乘客見工作人員處理方式傻眼：這樣升級？

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍跌破10℃」

新崛江「人潮像跨年」晚間擠到爆！鄉民震驚：真的復活了嗎？

國中校長涉霸凌不成立　情緒控管差記1小過

明天會更冷！低溫急凍跌破10度　2縣市亮橙色燈號

快訊／3縣市大雨特報！東北風雨彈強襲「最新警戒區域曝」

買麥當勞得來速被塞一張紙　他打開傻了：有多缺人？

《拳上》賽後統神被偷襲怒喊「有證據一定告」　嘆：真是沒品

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

變態工程師撿屍爛醉女友人！朋友房間內侵犯逞慾　下場慘了

韓寧甩「文青女神」味！　開腿釣蝦被家人尬問：形象會不會變差？

明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

《拳上》賽後爆衝突⋯統神遭黑衣男跳打尻頭飆三字經　現場畫面曝

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

卓榮泰言論惹議　晚間曝說明全文：要斷章取義先看清楚

陳子豪FA轉隊補償兄弟　葉總思考保護名單

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

明天會更冷！低溫急凍跌破10度

新崛江晚間「人潮像跨年」！鄉民：復活了？

買自由座車票佔對號座！乘客見處理方式傻眼

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10℃

他不解「小火鍋在貴啥」 　網點出光顧原因

買麥當勞得來速被塞一張紙　他打開傻了

用手機、螢幕時間越長　憂鬱風險更高

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

冬至到！　6禁忌8習俗一次看

國中校長涉霸凌不成立　情緒控管差記1小過

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

明年12星座「幸運色」出爐！

更多熱門

相關新聞

台鐵乘客墜軌「北部大誤點」　通勤族等到崩潰

台鐵乘客墜軌「北部大誤點」　通勤族等到崩潰

台鐵浮洲站20日發生死傷事故，一名旅客不明原因墜落軌道，與潮州開往瑞芳的北上176次自強號發生碰撞，導致大量北部列車誤點。許多乘客紛紛上網抱怨，「等了1個小時了，真的傻眼！我想回家」。

選擇「有無含法定傳染病」的旅平險重要嗎？

選擇「有無含法定傳染病」的旅平險重要嗎？

機師忘踩煞車！飛機滑走「自撞旗桿」

機師忘踩煞車！飛機滑走「自撞旗桿」

旅遊險助攻　前10月網路投保近690萬件創歷史新高

旅遊險助攻　前10月網路投保近690萬件創歷史新高

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

關鍵字：

捷星航空乘客抱怨航班取消廉價航空旅平險

讀者迴響

熱門新聞

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

《拳上》賽後爆衝突⋯

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　掀兩派戰翻

直擊／統神親哥哥國動到場了！

卓榮泰要地方天災自己救！他怒嗆泯滅人性

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

台南東河里長罷免案投票通過　縣市合併後首件

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

明天會更冷！低溫急凍跌破10度

張惠妹揪4萬人「跳起來」：我們做到了

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面