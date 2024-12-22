捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

▲捷星航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

捷星航空20日晚間從東京飛往台灣的航班，疑似因有乘客身體不適，緊急降落關西機場，最後航班被取消。不過，有乘客抱怨，航空公司將他們請下飛機後，卻缺乏應對措施，不僅需要等待2天才能改搭其他航班，自行購買新機票的費用也無法獲得補償「根本是丟包」，抱怨聲連連。

據了解，捷星航空GK11航班20日晚上10點49分從日本成田起飛，原定21日凌晨1點20降落桃園機場航班，帶因為疑似有乘客身體不適，緊急降落關西機場，並取消航班。對此，有乘客就指出，他在下機前看到機組人員在走道間忙進忙出，情況相當混亂，等到被請下飛機後，看到地勤人員帶領乘客走動，本以為會有重要公告，結果只是要求申報免稅品，令人傻眼。

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此外，還有乘客透露，他和家人下機後，經過長時間等待才得知航班取消的消息，但卻並未獲得任何詳細說明，只被告知需要自行改搭飛機，然而當時班機幾乎都已客滿，最終只能自費購買2張新機票，總費用超過13000元。

有旅遊達人就指出，這種情況在廉價航空公司較為常見，因為廉價航空通常不會與其他航空公司合作轉載旅客，只提供自家航班的改搭選項，然而航班數量有限，無法滿足所有旅客需求。此外，旅平險雖然可以理賠部分費用，但金額通常在2000元到5000元之間，無法全額補償旅客的損失，對於未購買旅平險且急於回台的旅客，恐怕只能自認倒楣。

截至22日凌晨，捷星航空尚未對此事件作出回應。