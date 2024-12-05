機師忘踩煞車！飛機衝出停機坪　「下坡一路滑」自撞旗桿

▲飛機在機場內自撞旗桿。（圖／翻攝自肯亞時報）



記者王佩翊／編譯

肯亞廉價航空Jambojet旗下一架飛機2日晚間在喬莫·肯亞塔國際機場因未踩煞車，導致自撞旗桿，機鼻嚴重受損，當場撞出凹痕。而根據調查，事故原因是機師在停放飛機時沒有使用輪擋，也未啟動煞車，才會導致事故發生。

根據《鏡報》報導，一架德哈維蘭加拿大DHC-8-402客機因機師忘記啟用煞車，導致飛機一路在下坡滑行，最終撞上機場內的旗桿，造成機頭損壞。根據調查，事發時飛機正在進行例行性維修，但是飛機當時未使用輪擋也未啟動煞車，導致整架飛機就這樣滑出停機坪，並撞上金屬旗桿。

▲據悉，事故原因是機師忘記踩煞車。（圖／翻攝自肯亞時報）



從現場照片可以清楚看到，飛機機鼻部位受損嚴重，表面還有明顯的刮痕與凹痕。發生意外的DHC-8-402客機是肯亞廉航Jambojet旗下8架飛機的其中之一。

Jambojet證實事故屬實，不過強調無人受傷。Jambojet發表聲明稱，「事故發生於夜間例行維修，飛機在停放時意外滑下坡道，並撞上柱子，導致飛機受損，所幸沒有任何員工在此次意外中受傷。我們正在與相關部門合作調查，防止類似事件再次發生。」

此外，Jambojet也表示，已經暫時停止營運發生事故的飛機，預計會對航班造成影響。