懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

記者柯沛辰／綜合報導
強颱康芮襲台，全國22縣市風雨皆達停班課標準，因此周四（31日）全數放颱風假。《ETtoday新聞雲》為此整理全台各地交通異動，供讀者一次掌握。
高鐵
高鐵31日調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出2班每站停靠之全車自由座列車，並取消原時刻表之各班次列車，發車時間均為整點及30分。
鐵路
台鐵
台鐵西部幹線、東部幹線、南迴線和全台支線31日全線停駛，僅基隆=彰化區間車上午「視風雨狀況」機動行駛，中午12點以後全面停駛。
詳情►台鐵明天全線停駛 僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」
阿里山林鐵
阿里山林鐵10月31日至11月2日全線列車停駛。
捷運
台北捷運
文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘，南勢角站至大橋頭站等重疊區段約6分鐘。另因天王劉德華演唱會照常舉辦，因此北捷經營的小巨蛋主場館照常服務。
新北捷運
輕軌系統將採30分鐘班距運行，淡海輕軌V01紅樹林站至V09濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，接駁公車班距20分鐘，並視風雨狀況滾動式調整。
淡海、安坑輕軌方面，當10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將暫停營運。環狀線部分，若10分鐘平均風力強度達7級、瞬間風力達10級以上，列車第1次到站暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將清車疏散旅客並暫停營運。
台中捷運
台中捷運綠線調整班距為全線15分鐘，並視旅運狀況機動調整。另外，舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用。另外，當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。
高雄捷運
高捷紅橘全線列車31日全日班距為15分鐘，深夜時段班距為20分鐘，並視狀況調整班距。高雄輕軌部分，31日中午12點前班距調整為20分鐘，並於上午11點前視天候狀況調整下午營運模式。
公路
公路局預警性封閉18處省道，將視風雨狀況開放通行。
船運
海運
交通部航港局通報，10月31日共有11航線，總計139航次停航：
一、基隆-馬祖：預估全部停航（2航次），是否確定開航將於上午11:00公告。
二、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）
三、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）
四、南竿-莒光：全部停航（6航次）
五、南竿-北竿：全部停航（30航次）
六、南竿-東引：全部停航（1航次）
七、金門-石井：全部停航（2航次）
八、金門-五通：全部停航（20航次）
九、東港-小琉球：全部停航（56航次）
十、鹽埔-小琉球：全部停航（12航次）
十一、富岡-綠島：全部停航（2航次）
高雄輪船
一、旗津-鼓山航線：表定營運時間05:00 至 隔日02:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。
如遇停航，將改以接駁車方式疏運旅客，接駁車時間依當日實際營運狀況公告。
二、前鎮-中洲航線：表定營運時間06:00至 隔日22:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。
三、棧貳庫-旗津航線：暫停營運。
澎湖輪
原訂11月1日11:00澎湖往高雄航班取消。
至於11月1日23點30分高雄往澎湖航班是否正常開航，將於10月31日中午前宣布。
金門小三通
金廈航線：金門水頭-廈門五通航線31日全日停航。
金泉航線：金門水頭-泉州石井航線31日全日停航。
航空
國內線航班31日全數取消
國際線航班31日異動狀況如下：
中華航空
航班取消：
CI909/910 、CI919/920 桃園往返香港
CI503/504 桃園往返上海
CI176/177 高雄往返大阪
CI935/936 高雄往返香港
星宇航空
航班取消：
JX235/JX236 台北往返香港
JX205/206 台北往返澳門
JX838/839 台北往返名古屋
JX781/782 台北往返宿霧
JX331/JX332 台中往返澳門
JX327/JX328 台中往返峴港
航班調整（以下皆為出發地時間）：
=清邁 往 台北=
JX752 延後至 18:30起飛
=吉隆坡 往 台北=
JX726 延後至 18:15起飛
=河內 往 台北=
JX718 延後至 19:50起飛
=台北 往返 峴港=
JX703 提前至 09:00起飛
JX704 提前至 12:10起飛
=台北 往返 熊本=
JX846 提前至 07:00起飛
JX847 提前至 11:15起飛
=台北 往返 福岡=
JX840 提前至 14:00起飛
JX841 延後至 21:00起飛
=台北 往返 仙台=
JX862 提前至 10:50起飛
JX863 提前至 16:30起飛
=台中 往返 富國島=
JX333 提前至 07:00起飛，航班號改為JX3333
JX334 提前至 14:30起飛
台灣虎航
航班取消：
IT256/IT257 桃園-秋田來回航班取消
IT218/IT219 桃園-茨城來回航班取消
IT252/IT253 桃園-小松來回航班取消
IT254/IT255 桃園-仙台來回航班取消
IT551/IT552 桃園-峴港來回航班取消
IT606/IT607 桃園-釜山來回航班取消
IT602/IT603 桃園-首爾仁川來回航班取消
IT288/IT289 高雄-沖繩來回航班取消
IT268/IT273 高雄-名古屋來回航班取消
IT577/IT578 高雄-峴港來回航班取消
IT214 桃園-岡山航班取消
IT221 大阪關西-桃園航班取消
IT263 岡山-高雄航班取消
IT286 高雄-大阪關西航班取消
航班調整：
IT202 桃園-東京成田航班提前至09:35起飛
IT212 桃園-大阪關西航班提前至09:40起飛
IT503 桃園-普吉島航班提前至09:25起飛
IT557 桃園-富國島航班提前至09:00起飛
IT504 普吉島-桃園航班延後至11月1日03:05起飛
IT302 澳門-桃園航班延後至11月1日09:20起飛
IT201 東京成田-桃園航班延後至11月1月08:45起飛
IT247 佐賀-桃園航班延後至11月1日17:00起飛
IT287 大阪關西-高雄航班延後至11月1日08:00起飛
IT241 福岡-桃園航班延後至11月1日12:50起飛，航班編號改為IT2241
IT235 札幌(新千歲)-桃園航班延後至11月1日09:00起飛，航班編號改為IT2235
IT203 東京成田-桃園航班延後至11月1日09:25起飛，航班編號改為IT2203
IT237 函館-桃園航班延後至11月1日10:15起飛，航班編號改為IT2237
IT558 富國島-桃園航班延後至11月1日10:55起飛，航班編號改為IT2558
國泰航空
10月31日航班取消：
CX424/458/448香港-高雄
CX423/459 高雄-香港
CX400/420/472/402/408 香港-台北
CX443/421/473/479 台北-香港
11月1日航班取消：
CX447 高雄-香港
CX407 台北-香港
立榮
國內線航班31日全數取消。
華信
國內線航班31日全數取消。
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