懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

記者柯沛辰／綜合報導

強颱康芮襲台，全國22縣市風雨皆達停班課標準，因此周四（31日）全數放颱風假。《ETtoday新聞雲》為此整理全台各地交通異動，供讀者一次掌握。

高鐵

高鐵31日調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出2班每站停靠之全車自由座列車，並取消原時刻表之各班次列車，發車時間均為整點及30分。

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詳情►高鐵明天調整班次 改每小時雙向各發2班自由座列車

鐵路

台鐵

台鐵西部幹線、東部幹線、南迴線和全台支線31日全線停駛，僅基隆=彰化區間車上午「視風雨狀況」機動行駛，中午12點以後全面停駛。



詳情►台鐵明天全線停駛 僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

阿里山林鐵

阿里山林鐵10月31日至11月2日全線列車停駛。

捷運

台北捷運

文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘，南勢角站至大橋頭站等重疊區段約6分鐘。另因天王劉德華演唱會照常舉辦，因此北捷經營的小巨蛋主場館照常服務。

新北捷運

輕軌系統將採30分鐘班距運行，淡海輕軌V01紅樹林站至V09濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，接駁公車班距20分鐘，並視風雨狀況滾動式調整。

淡海、安坑輕軌方面，當10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將暫停營運。環狀線部分，若10分鐘平均風力強度達7級、瞬間風力達10級以上，列車第1次到站暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將清車疏散旅客並暫停營運。

台中捷運

台中捷運綠線調整班距為全線15分鐘，並視旅運狀況機動調整。另外，舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用。另外，當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

高雄捷運

高捷紅橘全線列車31日全日班距為15分鐘，深夜時段班距為20分鐘，並視狀況調整班距。高雄輕軌部分，31日中午12點前班距調整為20分鐘，並於上午11點前視天候狀況調整下午營運模式。

公路

公路局預警性封閉18處省道，將視風雨狀況開放通行。

詳情►公路局預警性封閉18處路段 視風雨狀況開放通行

船運

海運

交通部航港局通報，10月31日共有11航線，總計139航次停航：

一、基隆-馬祖：預估全部停航（2航次），是否確定開航將於上午11:00公告。

二、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）

三、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）

四、南竿-莒光：全部停航（6航次）

五、南竿-北竿：全部停航（30航次）

六、南竿-東引：全部停航（1航次）

七、金門-石井：全部停航（2航次）

八、金門-五通：全部停航（20航次）

九、東港-小琉球：全部停航（56航次）

十、鹽埔-小琉球：全部停航（12航次）

十一、富岡-綠島：全部停航（2航次）

高雄輪船



一、旗津-鼓山航線：表定營運時間05:00 至 隔日02:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。

如遇停航，將改以接駁車方式疏運旅客，接駁車時間依當日實際營運狀況公告。

二、前鎮-中洲航線：表定營運時間06:00至 隔日22:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。

三、棧貳庫-旗津航線：暫停營運。

澎湖輪

原訂11月1日11:00澎湖往高雄航班取消。

至於11月1日23點30分高雄往澎湖航班是否正常開航，將於10月31日中午前宣布。

金門小三通

金廈航線：金門水頭-廈門五通航線31日全日停航。

金泉航線：金門水頭-泉州石井航線31日全日停航。

航空

國內線航班31日全數取消

國際線航班31日異動狀況如下：

中華航空

航班取消：

CI909/910 、CI919/920 桃園往返香港

CI503/504 桃園往返上海

CI176/177 高雄往返大阪

CI935/936 高雄往返香港

星宇航空

航班取消：

JX235/JX236 台北往返香港

JX205/206 台北往返澳門

JX838/839 台北往返名古屋

JX781/782 台北往返宿霧

JX331/JX332 台中往返澳門

JX327/JX328 台中往返峴港

航班調整（以下皆為出發地時間）：

=清邁 往 台北=

JX752 延後至 18:30起飛

=吉隆坡 往 台北=

JX726 延後至 18:15起飛

=河內 往 台北=

JX718 延後至 19:50起飛

=台北 往返 峴港=

JX703 提前至 09:00起飛

JX704 提前至 12:10起飛

=台北 往返 熊本=

JX846 提前至 07:00起飛

JX847 提前至 11:15起飛

=台北 往返 福岡=

JX840 提前至 14:00起飛

JX841 延後至 21:00起飛

=台北 往返 仙台=

JX862 提前至 10:50起飛

JX863 提前至 16:30起飛

=台中 往返 富國島=

JX333 提前至 07:00起飛，航班號改為JX3333

JX334 提前至 14:30起飛

台灣虎航

航班取消：

IT256/IT257 桃園-秋田來回航班取消

IT218/IT219 桃園-茨城來回航班取消

IT252/IT253 桃園-小松來回航班取消

IT254/IT255 桃園-仙台來回航班取消

IT551/IT552 桃園-峴港來回航班取消

IT606/IT607 桃園-釜山來回航班取消

IT602/IT603 桃園-首爾仁川來回航班取消

IT288/IT289 高雄-沖繩來回航班取消

IT268/IT273 高雄-名古屋來回航班取消

IT577/IT578 高雄-峴港來回航班取消

IT214 桃園-岡山航班取消

IT221 大阪關西-桃園航班取消

IT263 岡山-高雄航班取消

IT286 高雄-大阪關西航班取消

航班調整：

IT202 桃園-東京成田航班提前至09:35起飛

IT212 桃園-大阪關西航班提前至09:40起飛

IT503 桃園-普吉島航班提前至09:25起飛

IT557 桃園-富國島航班提前至09:00起飛

IT504 普吉島-桃園航班延後至11月1日03:05起飛

IT302 澳門-桃園航班延後至11月1日09:20起飛

IT201 東京成田-桃園航班延後至11月1月08:45起飛

IT247 佐賀-桃園航班延後至11月1日17:00起飛

IT287 大阪關西-高雄航班延後至11月1日08:00起飛

IT241 福岡-桃園航班延後至11月1日12:50起飛，航班編號改為IT2241

IT235 札幌(新千歲)-桃園航班延後至11月1日09:00起飛，航班編號改為IT2235

IT203 東京成田-桃園航班延後至11月1日09:25起飛，航班編號改為IT2203

IT237 函館-桃園航班延後至11月1日10:15起飛，航班編號改為IT2237

IT558 富國島-桃園航班延後至11月1日10:55起飛，航班編號改為IT2558

國泰航空

10月31日航班取消：

CX424/458/448香港-高雄

CX423/459 高雄-香港

CX400/420/472/402/408 香港-台北

CX443/421/473/479 台北-香港

11月1日航班取消：

CX447 高雄-香港

CX407 台北-香港

立榮

國內線航班31日全數取消。

華信

國內線航班31日全數取消。