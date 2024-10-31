　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

▲▼高鐵,列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱康芮襲台，全國22縣市風雨皆達停班課標準，因此周四（31日）全數放颱風假。《ETtoday新聞雲》為此整理全台各地交通異動，供讀者一次掌握。

高鐵

高鐵31日調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出2班每站停靠之全車自由座列車，並取消原時刻表之各班次列車，發車時間均為整點及30分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詳情►高鐵明天調整班次　改每小時雙向各發2班自由座列車

鐵路

台鐵

台鐵西部幹線、東部幹線、南迴線和全台支線31日全線停駛，僅基隆=彰化區間車上午「視風雨狀況」機動行駛，中午12點以後全面停駛。

詳情►台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

阿里山林鐵

阿里山林鐵10月31日至11月2日全線列車停駛。

捷運

台北捷運

文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘，南勢角站至大橋頭站等重疊區段約6分鐘。另因天王劉德華演唱會照常舉辦，因此北捷經營的小巨蛋主場館照常服務。

新北捷運

輕軌系統將採30分鐘班距運行，淡海輕軌V01紅樹林站至V09濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，接駁公車班距20分鐘，並視風雨狀況滾動式調整。

淡海、安坑輕軌方面，當10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將暫停營運。環狀線部分，若10分鐘平均風力強度達7級、瞬間風力達10級以上，列車第1次到站暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將清車疏散旅客並暫停營運。

台中捷運

台中捷運綠線調整班距為全線15分鐘，並視旅運狀況機動調整。另外，舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用。另外，當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

高雄捷運

高捷紅橘全線列車31日全日班距為15分鐘，深夜時段班距為20分鐘，並視狀況調整班距。高雄輕軌部分，31日中午12點前班距調整為20分鐘，並於上午11點前視天候狀況調整下午營運模式。

公路

公路局預警性封閉18處省道，將視風雨狀況開放通行。

詳情►公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

船運

海運

交通部航港局通報，10月31日共有11航線，總計139航次停航：

一、基隆-馬祖：預估全部停航（2航次），是否確定開航將於上午11:00公告。
二、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）
三、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）
四、南竿-莒光：全部停航（6航次）
五、南竿-北竿：全部停航（30航次）
六、南竿-東引：全部停航（1航次）
七、金門-石井：全部停航（2航次）
八、金門-五通：全部停航（20航次）
九、東港-小琉球：全部停航（56航次）
十、鹽埔-小琉球：全部停航（12航次）
十一、富岡-綠島：全部停航（2航次）

高雄輪船

一、旗津-鼓山航線：表定營運時間05:00 至 隔日02:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。

如遇停航，將改以接駁車方式疏運旅客，接駁車時間依當日實際營運狀況公告。

二、前鎮-中洲航線：表定營運時間06:00至 隔日22:00（末班船），視現場風雨及海上風浪狀況調整營運時間。

三、棧貳庫-旗津航線：暫停營運。

澎湖輪

原訂11月1日11:00澎湖往高雄航班取消。

至於11月1日23點30分高雄往澎湖航班是否正常開航，將於10月31日中午前宣布。

金門小三通

金廈航線：金門水頭-廈門五通航線31日全日停航。

金泉航線：金門水頭-泉州石井航線31日全日停航。

航空

國內線航班31日全數取消

國際線航班31日異動狀況如下：

中華航空

航班取消：

CI909/910 、CI919/920 桃園往返香港
CI503/504 桃園往返上海
CI176/177 高雄往返大阪
CI935/936 高雄往返香港

星宇航空

航班取消：

JX235/JX236 台北往返香港
JX205/206 台北往返澳門
JX838/839 台北往返名古屋
JX781/782 台北往返宿霧
JX331/JX332 台中往返澳門
JX327/JX328 台中往返峴港

航班調整（以下皆為出發地時間）：

=清邁 往 台北=
JX752 延後至 18:30起飛

=吉隆坡 往 台北=
JX726 延後至 18:15起飛

=河內 往 台北=
JX718 延後至 19:50起飛

=台北 往返 峴港=
JX703 提前至 09:00起飛
JX704 提前至 12:10起飛

=台北 往返 熊本=
JX846 提前至 07:00起飛
JX847 提前至 11:15起飛

=台北 往返 福岡=
JX840 提前至 14:00起飛
JX841 延後至 21:00起飛

=台北 往返 仙台=
JX862 提前至 10:50起飛
JX863 提前至 16:30起飛

=台中 往返 富國島=
JX333 提前至 07:00起飛，航班號改為JX3333
JX334 提前至 14:30起飛

台灣虎航

航班取消：

IT256/IT257 桃園-秋田來回航班取消

IT218/IT219 桃園-茨城來回航班取消

IT252/IT253 桃園-小松來回航班取消

IT254/IT255 桃園-仙台來回航班取消

IT551/IT552 桃園-峴港來回航班取消

IT606/IT607 桃園-釜山來回航班取消

IT602/IT603 桃園-首爾仁川來回航班取消

IT288/IT289 高雄-沖繩來回航班取消

IT268/IT273 高雄-名古屋來回航班取消

IT577/IT578 高雄-峴港來回航班取消

IT214 桃園-岡山航班取消

IT221 大阪關西-桃園航班取消

IT263 岡山-高雄航班取消

IT286 高雄-大阪關西航班取消

航班調整：

IT202 桃園-東京成田航班提前至09:35起飛

IT212 桃園-大阪關西航班提前至09:40起飛

IT503 桃園-普吉島航班提前至09:25起飛

IT557 桃園-富國島航班提前至09:00起飛

IT504 普吉島-桃園航班延後至11月1日03:05起飛

IT302 澳門-桃園航班延後至11月1日09:20起飛

IT201 東京成田-桃園航班延後至11月1月08:45起飛

IT247 佐賀-桃園航班延後至11月1日17:00起飛

IT287 大阪關西-高雄航班延後至11月1日08:00起飛

IT241 福岡-桃園航班延後至11月1日12:50起飛，航班編號改為IT2241

IT235 札幌(新千歲)-桃園航班延後至11月1日09:00起飛，航班編號改為IT2235

IT203 東京成田-桃園航班延後至11月1日09:25起飛，航班編號改為IT2203

IT237 函館-桃園航班延後至11月1日10:15起飛，航班編號改為IT2237

IT558 富國島-桃園航班延後至11月1日10:55起飛，航班編號改為IT2558

國泰航空

10月31日航班取消：

CX424/458/448香港-高雄

CX423/459 高雄-香港

CX400/420/472/402/408 香港-台北

CX443/421/473/479 台北-香港

11月1日航班取消：

CX447 高雄-香港

CX407 台北-香港

立榮

國內線航班31日全數取消。

華信

國內線航班31日全數取消。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮暴風圈觸陸「強風圈超肥大」
許淑華發「台北市11／1停班停課」　他狂酸：大預言家
陳其邁警告！康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮
逢甲夜市驚見眼鏡蛇！
敖犬登記結婚了　新娘只有40公斤！颱風照開趴
李珠珢真的退隊了！　疑非自願離開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

「雙眼康芮」更肥猛穿6地區！17級破壞強風警報　風只會越來越強

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

直潭壩、青潭堰達警戒水位　北水處：調節性放水

LIVE／康芮暴風圈觸陸「強風圈超肥大」　氣象署最新說明

青年關心晚安還是晚上好？　7學者專家對談中國用語與文化認同

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

21:00巨砲康芮暴風觸陸　14級↑強風「國家警報」發布！持續4小時

快訊／公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

與死神搏鬥251天…彰化9歲妹託夢「很難受」：我想回家！心跳停了

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

「雙眼康芮」更肥猛穿6地區！17級破壞強風警報　風只會越來越強

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

直潭壩、青潭堰達警戒水位　北水處：調節性放水

LIVE／康芮暴風圈觸陸「強風圈超肥大」　氣象署最新說明

青年關心晚安還是晚上好？　7學者專家對談中國用語與文化認同

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

21:00巨砲康芮暴風觸陸　14級↑強風「國家警報」發布！持續4小時

快訊／公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

中華醫大護理系入厝　啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

Melvita推出綠境植香系列、uka攜手虹夕諾雅谷關推出住宿專案

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

「雙眼康芮」更肥猛穿6地區！17級破壞強風警報　風只會越來越強

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網：芯ㄟ，媽媽最後一次叫妳

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

9萬人注意！康芮強颱來襲　綜所稅第2批退稅10／31照常入帳

虎斑貓淡定抬單腳嗯嗯 牠扶好便盆避開「黃金」

生活熱門新聞

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

康芮「雙眼牆」型態！氣象粉專：恐迎第二次巔峰

僅台北市風雨未達標！一票喊「不要放假」

即／台中提早宣布！明天停止上班上課

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

「巨砲康芮」來了！氣象署警戒提升：已出現雙眼牆

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

還沒放颱風假「KTV快訂滿了」　他傻眼：都超前部署？

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

更多熱門

相關新聞

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

強颱康芮襲來，氣象署30日深夜發布豪雨特報，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，30日晚至31日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣地區有局部豪雨或大豪雨。

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

關鍵字：

懶人包康芮颱風假高鐵台鐵捷運航班取消交通

讀者迴響

熱門新聞

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

李珠珢真的退隊了！公司退役名單悄更新

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面