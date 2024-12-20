台鐵乘客墜軌「碰撞自強號」北部大誤點　通勤族等到崩潰：想回家

▲台鐵浮洲站發生死傷事故。（圖／讀者提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵浮洲站20日發生死傷事故，一名旅客不明原因墜落軌道，與潮州開往瑞芳的北上176次自強號發生碰撞，導致大量北部列車誤點。許多乘客紛紛上網抱怨，「等了1個小時了，真的傻眼！我想回家」。

台鐵今晚間一列176次自強號行經板橋=樹林間的浮洲站，1名旅客突然於西正線落軌，遭自強號撞上，台鐵緊急通報路警及119處理，目前尚未找到人。

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據悉，台鐵先引導自強號旅客下車，改乘其他列車，目前板橋=樹林間西正線不通，改以東正線單線雙向運轉。

雖然台鐵緊急啟動改乘疏散旅客，但仍有不少人被困在車上或等不到車。對此，網友們紛紛到臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」抱怨，「我現在卡在楊梅，我還沒吃晚餐」、「台北車站南下延誤了46分鐘了」、「快瘋掉」、「整個北部都誤點」、「故意選在通勤時間，讓人無法好好回家休息」、「希望平安，辛苦正值下班的上班族！耐心一起度過吧」、「卡了一小時以上，謝謝他」、「就差一站到指定地點卡了30分鐘」。