台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異

▲台達電。（資料照／記者高兆麟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台達電總部大樓16日下午發生墜樓案，一名25歲的男員工墜樓身亡。後續有內部對話流出，指男員工生前在公司擔任研發替代役，卻遭主管霸凌，台達電則回應，後續會內部調查有無職場霸凌情事。昨日，清大副校長簡禎富則在臉書悼念死者，「哀悼學生玉折蘭催的早隕」。

位於台北內湖的台達電總部大樓16日下午發生墜樓事件，一名25歲男員工在工作期間墜樓，當場失去生命跡象，後續雖經送醫搶救，但因頭部、四肢重創宣告不治。

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經警方調查發現，死者獨自到公司大樓9樓後就發生意外，現場未留下遺書。網路上傳出一張內部員工的對話截圖，指男員工是清華大學工業工程管理學系碩士，在公司擔任研發替代役，卻疑似遭主管霸凌。對此，台達電回應，「會進行內部調查有無職場霸凌情事、並協助家屬處理後續事宜」。

清大副校長簡禎富昨日透過臉書發文，「哀悼學生玉折蘭催的早隕」，該生以優異成績，從交大畢業，甄試錄取後加入「清華工工DALab」，不論是暑期實習、產學合作計畫，又或是決策分析課程助教，每項任務都表現優異，也盡心負責。

簡禎富說，該生的研究成果不僅解決重要半導體智慧製造問題，也成功導入產業創造具體價值，並發表為Q1學術期刊論文，原本想推薦攻讀博士，但該生體貼父母，想先工作養家。他也透露，他們上週才透過電話聯繫，還分享了喜訊，「但為何週一就孑然一躍離我們而去？」該生的名字和音容，將刻在他們的腦海中。

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