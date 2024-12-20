行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

▲行政院女參事霸凌同事辱罵「白痴、混帳」等，還辱喪父下屬「快燒一燒」，遭記兩大過免職。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院傳出霸凌案，有名游姓參事長期辱罵下屬、高壓的負向領導風格，包括「白癡、智障、混帳」等負面言詞，同時還在下屬爸爸過世請喪假時，稱「為什麼不把爸爸趕快燒一燒就好」，致同仁身心嚴重受創。行政院人事行政總處表示，經考績會審議決議後，核定予以專案考績一次記二大過免職。

為確保申訴案件處理專業性與公正性，人總職場霸凌申訴評議會由7名委員組成，包含具法律、諮商、心理或精神醫學等相關專業領域之外部專家4名，並由申評會委員3名組成調查小組，其中需包含具法律、諮商專長之外部委員2名。

人總表示，游姓參事前於擔任人事處長期間，確有言行不檢，管理失當，職場霸凌行為，情節重大，對政府及公務人員聲譽、公務同仁個人均造成嚴重損害，違反公務員服務法等相關規定，人事總處依公務人員考績法等相關規定，經考績會審議決議後，核定予以專案考績一次記二大過免職。

人總強調，職場霸凌零容忍是全民共識，人事總處對於游姓參事過往霸凌行為深感遺憾，並向曾與其共事的同仁及其家人表達最深歉意。後續人事總處會以此事件為警惕，持續加強人事主管管理職能的訓練與宣導。

人總說，也會依據調查小組的建議給予相關機關同仁協助及落實改善措施，呼籲外界給予曾與游姓參事共事之同仁心理沉澱空間，勿私下臆測或探問，避免造成二次傷害。