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爆霸凌！新北「甜美校長」面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

圖、文／CTWANT

新北市板橋區某明星國中校長因傾聽孩子聲音而得師鐸獎，其近日卻因遭指控霸凌代理教師恩恩（化名）而被調查，其前任同事也指控該校長喜怒不定，時常會飆罵老師，導致同事們身心俱疲，甚至得求助身心科。新北市議員黃淑君也向本刊承認不只一人向她反映過該名校長的問題，希望教育局迅速介入調查還原事件真相。 

新北市板橋區某明星國中校因傾聽孩子聲音而得師鐸獎，近日卻因霸凌代理教師而遭調查。（圖／教育部提供）

▲新北市板橋區某明星國中校因傾聽孩子聲音而得師鐸獎，近日卻因霸凌代理教師而遭調查。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，該校長曾在新北和中部任教，多年來在教育界營造甜美專業形象，因陪伴孩子走過青春期而備受肯定，還曾得到師鐸獎殊榮。但該校長卻遭指控對代理老師言語霸凌，僅因老師在站導護時勸戒學生小心安全未與她打招呼，竟將老師叫進辦公室痛罵，不但對其人身攻擊，還以「校長有絕對人事權」威脅對方，老師則擔心自己工作不保，得知懷孕後也只能被迫含淚放棄小生命。

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該校長的黑歷史卻不僅於此，過去曾共事過的老師更留言指控該名校長時常傳訊息責罵老師，導致同事們害怕自己的手機響，甚至還有同事想從4樓教室跳下去，更有多人因她而去看身心科，新北市民進黨籍議員黃淑君也證實確曾收到多位老師陳情。

恩恩因受校長惡言相向而提出霸凌申訴，調查過程卻長達4個月，讓她身心俱疲。（圖／黃威彬攝）

▲恩恩因受校長惡言相向而提出霸凌申訴，調查過程卻長達4個月，讓她身心俱疲。

「真的不只一位老師反映她有問題。」黃淑君提到，她手上有3、4位老師的陳情，陳情人則皆為該校長在歷屆任期內的同事，若再加上與恩恩同校的老師，受害人至少5、6位，而該校長不反省個人行為，竟還四處造謠攻擊自己。

黃淑君說，該校長在外宣稱綠營正在針對她，導致地方支持者對自己頗有誤解，直到拿出證據才讓真相大白，而教育局對此霸凌案卻一拖再拖，調查過程長達4個月都還沒有結果，校長自請小過也遲遲沒有真的懲處，呼籲教育局盡快公布還原事情真相，期望改變制度好「接住」被霸凌的弱勢代理教師們。

校長回應表示，今年的確與該老師在溝通時出現情緒激動問題，事後曾向老師致歉都不被接受，而她任教多年，把代理老師都當作家人般照顧，對自己的溝通方式也已進行調整。

新北市議員黃淑君揭露此件校長霸凌案，呼籲教育局謹慎調查以還原事情真相。（圖／周志龍攝）

▲新北市議員黃淑君揭露此件校長霸凌案，呼籲教育局謹慎調查以還原事情真相。

教育局則強調，受理此霸凌案後立即依「新北市政府員工職場霸凌防治與調查處理作業原則」，邀集教育行政、法律及諮商與臨床心理學等專家學者擔任委員組成調查小組進行調查，調查報告已於16日正式通知陳情人。

至於校長至今仍在教育第一線的部分，教育局表示，該校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損，已行政懲處小過一支以資警惕，該校長對於個人言詞處理不當向該師表達歉意，並深刻檢討改進，會持續努力調整改善領導溝通模式。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
恐怖校園1／沒跟校長打招呼遭罵「長這樣」　代理老師痛苦自殘還被迫人流
亞洲發燒星／柳演錫著迷〈APT.〉短片　形容白司彥表情「像憤怒鳥」
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