新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

圖、文／CTWANT

新北市板橋區某明星國中近日風波不斷，屢屢發生校園事故而導致人心惶惶，如今又傳出該校校長言語霸凌代理老師，因老師站導護時未與她打招呼，竟被叫到校長室狂罵，還人身攻擊稱「沒有反省能力才會長這樣」，長期壓力導致老師身心受創，出現自殘抓髮行為，最終更因擔心失去工作而下決定進行人工流產，而霸凌調查程序竟逾4個月，讓代理老師忍無可忍，決定說出真相。

▲新北某明星國中發生校長霸凌代理教師案，導致老師身心受創，最終無奈轉校。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，該校是當地明星國中，許多家長趨之若鶩想把孩子塞進去，今年更因龍年而增班，總學生數逼近3000人。代理老師恩恩（化名）卻出面控訴，她在該校任教約10年，因身兼生教組職位，每天6點多就到校巡視校園，直到學生上完第8節課放學，她仍得留下處理行政工作，下班時往往已是6、7點，但她對工作樂此不疲，更與同事們相處融洽，直到新任校長上任，曾經最喜歡的學校卻成為惡夢。

「她剛來的時候都很好，直到下學期一開學，我們才覺得什麼都變了。」恩恩回憶，該校長頂著師鐸獎光環調任到校，師生們都對她寄予厚望和期待，原以為她能用溫暖和專業陪著孩子們成長，但假象只維持一學期就破滅。

▲代理教師恩恩（化名）因遭校長針對，擔心失去工作而拿掉孩子，至今想到無緣的寶貝仍心痛不已。

「那是下學期開學前一天，校務會議上直接點名我並開罵。」恩恩說，在開學前的校務會議開始前，同事們都因久不見彼此而相互寒暄，她也與其他老師們微笑致意，校長卻突然發飆，點名她「可以不要再講話了嗎，否則就請你出去」，突如其來的指責讓她萬分受辱，在精神折磨下痛苦熬完這場會議。

而在開學日當天，恩恩一如既往在校門口站導護，指揮學生過巷口時發現一位孩子因戴耳機而沒聽到指示聲，她擔心孩子發生意外，連忙上前提醒，校長這時從後方走來，竟因恩恩沒跟她打招呼而指責她「很囂張」。

恩恩當時一陣錯愕，校長則持續重複「再給我囂張」、「從此我就是對你這樣，你們再繼續囂張」等語，還要恩恩到校長室找她，恩恩在開業式後帶著錄音手機和恐懼的心情前往，撲面而來的則是再次的狂風暴雨。

根據恩恩提供的錄音內容，校長把恩恩叫進辦公室是因「我還沒罵夠你呀」，言語中再次指責恩恩「大膽」、「囂張」，要她珍惜在校服務的機會，並語帶威脅稱「校長有絕對、絕對的人事裁量權和行政權力」，更對恩恩的外貌人身攻擊。

「你們沒有反省自己的能力，所以你才會長這樣啊。」在錄音檔中，該校長稱要恩恩與同事們不要「每天喇迪賽（台語，聊天之意）」，更說恩恩「嘻嘻哈哈的像個大嬸大媽，走到哪裡就喧嘩到哪裡」，飆罵數分鐘後才讓恩恩離開。

恩恩回到辦公室後又羞又懼，此後上班都承受極大的精神壓力，學生們更告知校長曾私下詢問她的上課狀態，種種事件都讓她擔心自己被校長針對，深怕哪處沒做好又會被冠上莫須有罪名，甚至出現失眠和抓髮自殘行為，直到3月底她發現自己懷孕。

▲該校長（右二）在教育界營造甜美專業形象，如今卻遭指控對代理教師惡言相向。

「很怕這學期之後我就沒有工作了，最後才決定跟寶寶說再見。」想到自己無緣的寶貝，恩恩忍不住哽咽落淚，她提到，原本是想迎接新生命的到來，但代理老師是一年一聘，擔心失去工作會讓小家庭的經濟負擔加劇，在幾經掙扎下才決定以人工流產與孩子告別。

失去孩子的痛苦讓恩恩更加身心俱疲，在流產假期間，她不時會想到校長對自己冠上的罪名，總會不自覺難過落淚，所幸在家人的陪伴和同事鼓勵下慢慢走出低潮，而她也努力報考其他學校，在確定離開該校後，她則向人事室提出霸凌申訴。

但恩恩8月提出申訴，調查結果卻直到12月中都還沒出來，校長則仍持續在教育第一線上，她在4個月間備受煎熬，更擔心官官相護恐讓此霸凌案不了了之，最終才決定挺身而出、說出真相，希望別再有無辜師生受害。

校長回應表示，今年的確與該老師在溝通時出現情緒激動問題，事後曾向老師致歉都不被接受，而她任教多年，把代理老師都當作家人般照顧，對自己的溝通方式也已進行調整。教育局則強調，調查報告已於16日正式通知陳情人，因該校長情緒管控不佳，致學校聲譽受損，已行政懲處小過一支並向該師表達歉意，未來也會持續努力調整改善領導溝通模式。

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