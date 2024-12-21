新一波冷氣團趕路中「今晚明晨進冰箱」　低溫跳破10度　

▲新一波冷氣團南下中，今晚到明晨明顯降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

新一波大陸冷氣團周末南下，今天(21日)下午起由北往南逐漸降溫，今晚到明天明顯轉冷，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，下周一白天溫度才會回升；下周一、二南海熱帶擾動外圍水氣北飄到台灣，全台各地都有降雨機會，下周後期可能又有冷氣團。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，隨著大陸冷高壓分裂中心逐漸減弱消失，今天清晨台北市的低溫也回升到16.2度，比昨天清晨的低溫高了3度左右，冷空氣減弱情況較明顯一些。

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不過今明兩天新一波大陸冷氣團就要南下，吳聖宇指出，目前冷高壓分裂中心正由蒙古逐漸往華北、華中一帶南移，台灣附近的東北季風自下午起將明顯增強，冷平流強度也跟著增加，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今天晚間到明天(22日)就會感受到比較明顯的降溫轉冷的情況。

▲溫度趨勢。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇說明，由於冷空氣下半天才會比較明顯影響，預估今天白天北部、東北部高溫16到17度，中部及花東地區高溫21到24度，南部高溫24到26度，除北部、東北部略降溫外，其他地方的高溫甚至還有機會比昨天稍為再高一點。

明天溫度會比今天下降許多，吳聖宇分析，北部、東北部白天高溫將降到14到16度，中部及花東高溫19到21度，南部高溫也會降到22到24度左右。今晚到明天清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，市區低溫也會降到12到14度，高屏、花東空曠地區低溫估會降到12到14度，市區低溫14到16度，明晚到後天(23日)清晨還有一次類似低溫，溫度回升可能要等到後天白天之後。

▲新一波冷氣團今南下，周末天氣逐漸降溫。（圖／中央氣象署）

天氣方面，吳聖宇表示，今明周末水氣集中在底層東北季風迎風面的北部、東北部、東部一帶，桃園以北到宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，新竹以南到台東一帶雲量較多，但有見到陽光露臉的機會。各地高山今明兩天中層水氣有一些但不會太多，配合低溫作用，有發生結冰機會，至於冰霰或雪花出現機會較低，可能只有部分少數高山區會有些短暫冰霰或雪花出現。

由於下周一、下周二(23日~24日)南海南部有熱帶擾動發展，且往越南沿岸移動，吳聖宇指出，配合冷空氣減弱、中高層風向轉變為偏南到西南風，有些擾動外圍雲層水氣將會跟著往北飄上來到台灣附近，各地雲量多且短暫陣雨機會，雨量預報不大，但是包括中南部地區在內，各地都可能會下點雨，高山可注意水氣增多後，會不會有些局部冰霰、雪花發生。

吳聖宇表示，下周三(25日)南方北上水氣減少，不過各地雲量仍多，受東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍可能有些局部短暫陣雨機會。下周四(26日)微弱鋒面掠過後，另一波冷空氣又將逐漸南下，下周五到周末(27-29日)可能又會是較為偏冷的情況，目前預報對於下周後半的冷空氣強度預估有較大分歧及變動性，應該又會是大陸冷氣團等級，後續會不會調整有待觀察。