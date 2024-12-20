首屆打貓馬拉松12月22日登場　民雄警提醒交管改道

▲▼民雄分局執行「2024第一屆民雄打貓馬拉松」活動期間交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由民雄鄉公所主辦「2024第一屆民雄打貓馬拉松」活動訂於113年12月22日5時至15時止舉行，為避免路跑活動周邊道路人車爭道造成危險，民雄分局將視路跑活動狀況彈性管制道路沿線人車。

交通疏導管制範圍如下：

一、 嘉義縣政府核准管制時段：113年12月22日上午5時至下午3時活動結束；管制路段如下：

(一) 縣道164線（起點：鄉道嘉77線，終點：鄉道嘉107線）路段（路寬2公尺，路長約6.42公里）。

(二) 鄉道嘉106線（起點：縣道164線，終點：民雄和平路)路段（路寬2公尺，路長約2.72公里）。

(三) 鄉道嘉89線（起點：鄉道嘉106線，終點：良穎板金有限公司旁道路)路段（路寬2公尺，路長約720公尺）。

(四) 鄉道嘉81線（起點：良穎板金有限公司旁道路，終點：鄉道嘉82線)路段（路寬2公尺，路長約4.47公里）。

(五) 鄉道嘉82線全路段（路寬2公尺，路長約1.34公里）。

(六) 鄉道嘉80線（起點：鄉道嘉81線，終點：民雄鄉双福村1 鄰双福39號之1前路口)路段（路寬2公尺，路長約1.88公里）。

(七) 鄉道嘉107線（起點：縣道164線，終點：鄉道嘉105線) 路段（路寬2公尺，路長約600公尺）。

(八) 鄉道嘉107線（起點：鄉道嘉107線，終點：鄉道嘉108 線)路段（路寬2公尺，路長約790公尺）。

(九) 鄉道嘉108線（起點：鄉道嘉105線，終點：鄉道嘉106-2線)路段（路寬2公尺，路長約1.61公里）。

(十) 鄉道嘉106-2線全路段（路寬2公尺，路長約2.1公里）。

(十一) 鄉道嘉106線（起點：中正大道，終點：中正大學東側門)路段（路寬2公尺，路長約1.41公里）。

(十二) 鄉道嘉77線（起點：縣道164線，終點：鄉道嘉78線)路段（路寬2公尺，路長約360公尺）。

(十三) 鄉道嘉78線（起點：鄉道嘉77線，終點：鄉道嘉79線)路段（路寬2公尺，路長約1.61公里）。

(十四) 鄉道嘉79線（起點：鄉道嘉78線，終點：鄉道嘉76線)路段（路寬2公尺，路長約1.11公里）。

(十五) 鄉道嘉76線（起點：鄉道嘉79線，終點：縣道166線)路段（路寬2公尺，路長約2.19公里）。

(十六) 縣道166線（起點：鄉道嘉76線，終點：鄉道嘉82線）路段（路寬2公尺，路長約1.56公里）。



二、交通部公路局核准管制時段及路段：113年12月22日上午7時起至下午14時30分止活動結束；台1線259K+175至260K+550路段。



三、管制項目：視當日交通狀況，如有必要將於上述路段彈性管制人車，請車輛行經路跑路段時應減速慢行並與路跑人員保持適當距離，以維護安全（例外車輛:執行公務車輛、管制區內居民車輛出入)。