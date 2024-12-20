出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

▲彰化顏姓男子今年3月底才因酒駕案刑滿出獄，未料，出獄僅7天再度酒駕自撞，還波及後座許姓友人爆頭慘死，彰化地院國民法庭審理後昨天下午做出判決。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌、唐詠絮／彰化報導

彰化縣顏姓男子因四度酒駕遭吊照且入監服刑，今年3月底出獄第7天再度暢飲8小時，還搭載許姓友人返家途中失控自撞路旁圍籬，導致後座許男爆頭慘死，顏男酒測值高達每公升1.31已嚴重超標，彰化地檢署依酒駕致死罪嫌起訴並移由國民法庭審理；彰化地院國民法庭於昨（19）日宣判，被告因犯刑法之不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯酒後不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑8年6月，應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

彰化地檢署起訴指出，21年歲顏男曾於2021年因酒駕遭起訴，經台中高院判處合併執行5月有期徒刑、隔年又2度酒駕，合併判處10月有期徒刑，入獄服刑後於今年3月25日刑滿出獄；今年3月31日，顏男到田尾鄉龍奉宮暢飲啤酒，從早上9時許喝至下午4時才離去，喝到醉茫茫，但仍執意騎機車搭載許姓友人離開，行經埤頭鄉中南路附近時，失控自撞路旁農地圍籬，後座許男傷頭部著地，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，警方對照是顏男酒測，測出酒精濃度高達每公升1.31毫克，枉死的許男弟弟向顏提告。

彰化地檢署複訊後，認顏男因犯多次公共危險罪，駕照雖遭吊銷仍不思教訓，再犯酒駕致人於死犯行，認為顏曾因酒駕有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，偵結依酒駕致死罪嫌起訴並移由國民法庭審理，建請法院處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

彰化地院指出，本案係彰化本案為彰化縣第3件國民法官案，被告因犯刑法之不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯酒後不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪，國民法庭判處有期徒刑8年6月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

國民法庭認為，被告顏男未領有機車駕駛執照，仍騎乘機車外出，在外飲酒後仍騎乘普通重型機車上路，附載許姓被害人行駛至肇事傷亡地點已摔車1次，仍繼續騎車至肇事傷亡地點，非極端駕駛環境，卻2度摔車終釀大禍，許姓被害人因頭部受創死亡，警方測得酒精濃度達每公升1.13毫克，肇事情狀相當離譜，且日間行駛路徑尚有其他人車、住宅，不是渺無人煙的荒郊野外，對用路公眾造成的危險性可謂極高。法官審酌本案構成要件「曾犯刑法第185條之3之罪，經有罪判決確定，於10年內再犯」，符合此要件之前案判決高達4筆之多，且最末筆有罪判決確定日期距離被告本案犯行不滿1年，距離前案執行完畢出監不到1週，罪質頗重。

法院查出，許姓被害人家庭經濟狀況不佳，其妻行方不明多時，育有智能障礙之女兒1人，被害人亡故後，僅能倚靠被害人之弟接濟生活所需，被告犯行造成許姓被害人喪命，損害無從回復，加重親屬負擔，且迄今未有實質賠償；被告自首後坦承犯行，法院查被告未婚、無子女，歷來因身障鑑定多判定為輕度，最近期才判定為中度智障等，國民法官評議過程中，均積極表達意見，全體法官討論後認為是對被告最適切處罰。

國民法庭於昨日下午5時許宣判，被告因犯刑法之不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯酒後不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪，判處有期徒刑8年6月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。