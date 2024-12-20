國中兒與人互嗆！竹聯老爸幫出氣「撂33人扁6人」　重判4年10月

▲竹聯幫信堂陳姓副會長去年3月間獲悉就讀國中兒子在校與他人碰撞糾紛，竟糾眾33人痛毆6人受傷，警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區陳姓與洪姓國中生去年3月間，與人在校園內發生碰撞，雙方在LINE群組內互嗆，有黑道背景的陳姓國中生父親得知後，撂來33人與對方學生、家長6人相約談判，並教唆手下把對方打成腦震盪、骨折。桃園地院昨（19）日宣判，陳父被依指揮犯罪組織罪、聚眾施強暴罪、與少年共同對少年犯傷害罪、招募他人加入犯罪組織罪，合併判處應執行有期徒刑4年10月，其餘幫眾分處有期徒刑6月至3年10月不等，全案還可上訴。

檢警調查，桃園地檢署去年3月間接獲平鎮警分局通報，竹聯幫信堂等組織涉嫌毆打國中生案，檢察長俞秀端認為校園純淨不容幫派組織侵擾，指派檢察官陳映妏負責指揮偵辦，經蒐證建構犯罪組織成員架構，由檢察官指揮檢察事務官與平鎮分局至幫派聚集地搜索，並傳喚證人到案說明，同時拘提陳男等涉案33人到案。

▲桃園市平鎮警方偵辦竹聯幫信堂陳姓副會長涉嫌毆打學生案，現場搜出棍棒與信堂衣物等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，竹聯幫信堂陳姓副會長，其子就讀平鎮區某國中時，因與同校6名同學發生網路言語糾紛，陳男邀約對方學生與家長談判後，邀集30餘人助勢，談判過程中，陳男持刀械威嚇及毆打學生與家長，致使被害人受有腦震盪、骨折等傷害，還以加害生命等恐嚇言詞，致使學生與家長身心受創。檢方認為陳男等3人以眾欺寡、戕害學子等行為惡劣，涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由與傷害等罪嫌重大，有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押。

桃園地院歷經年餘審理後昨天下午宣判，陳被依指揮犯罪組織罪，處有期徒刑3年6月；聚眾施強暴罪，處有期徒刑6月；成年人與少年共同對少年犯傷害罪，處有期徒刑1年6月；犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑4年10月。其餘幫眾則分別判處有期徒刑6月至3年10月不等，本案還可上訴。