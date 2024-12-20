2女吵架撂男友談判　6打2摺疊刀猛刺狂噴血...結果曝

▲桃園市吳姓女子與黃姓女子有糾紛，今年7月間分別向男友告知談判，雙方互揪友人助陣，其中陳男持摺疊刀朝對方揮砍，造成右上臂穿刺傷，送醫急救後幸無生命危險。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子與黃姓女子有糾紛，今年7月間分別向陳姓與毛姓男友告知要談判，雙方互揪友人助陣，結果見面後一言不合，其中陳男持摺疊刀向毛男揮刺，造成其右上臂有穿刺傷，當場血流四濺，經送醫急救幸無生命危險。桃園地檢署調查後，依攜帶兇器在公共場所聚眾施暴傷害罪，陳男、吳女等6人起訴。

檢警調查，23歲的吳姓女子與黃姓女子因細故起糾紛，雙方互嗆，今年7月間，2人分別將此事告訴男友，吳女24歲陳姓男友揪來均為20歲陳姓、李姓、許姓等4名友人助陣，約出黃女與其毛姓男友，於7月11日上午7時許在桃園區中華路上某商場前談判。

不料，雙方一見面就互嗆，陳男等人卯起來痛毆毛男，陳男突然掏出預藏摺疊刀，朝毛男右手臂與胸口等處揮砍，導致毛男右上臂有穿刺傷合併神經血管等處損傷等傷害，當場血液四濺，路人見狀急忙報警處理，桃園警方據報後出動快打部隊到場處理，警方循線拘捕陳男、吳女等6人移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，陳男、吳女等人坦承犯行，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面截圖、被害人醫院診斷證明等佐證，足認陳男等人犯行明確，依攜帶兇器聚眾施暴、傷害罪嫌，將陳男、吳女等6人起訴。