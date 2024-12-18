25周年巡迴演將登場　五月天捐贈桃園2復康巴士...總價460萬

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上指出，感謝五月天熱心公益，捐贈桃園市2輛復康巴士，嘉惠桃園身障人士方便就醫。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（18）日上午主持市政會議，披露天團五月天捐助桃園市政府社會局2輛復康巴士的善舉，市長張善政表示，五月天自出道以來熱心公益，常以實際行動低調行善，為善不欲人知。這次為回饋桃市府與市民支持，捐助2輛高頂復康巴士，每輛造價約230萬元，讓桃市身心障礙朋友可以預約使用，特別代表市府團隊及市民，感謝五月天的善舉。

張善政指出，五月天將於年底至2025年元旦期間在桃園舉辦《回到那一天》25週年巡迴演唱會，在桃園樂天棒球場舉辦6場「新年特別版」演唱會，15萬張門票在開賣後迅速售罄，為讓歌迷有最好的演唱會體驗，並留下美好的回憶，市府將透過跨局處合作模式，全力提供各項行政協助、規劃交通疏導及各項維安措施，以確保市民安全及活動順利進行。

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張善政強調，桃市復康巴士汰舊換新目前已告一段落，新投入的復康巴士將有效提升服務量能，市府已透過統籌調度機制，提高預約成功率、排班及調度效率，提供有需要的市民更完善的服務。

市府社會局統計，桃市身心障礙者已逾9萬人，中重度以上身障者約3萬餘人，復康巴士搭乘需求逐年攀升，市府積極媒合民間力量擴充復康巴士服務量能，今年已接受自民間企業、團體及個人捐贈車輛計18輛，截自11月底總服務趟次提升至36萬1262趟次，較去年同期相比服務成長率為5%。市府將持續擴大復康巴士量能，目前規劃明年營運車輛，由原先190輛增加至200輛，以提升身心障礙者用車之便利性。