2024全球最強護照出爐！　台灣排名曝光「勝過泰中菲」

▲今年全球最強護照排名中，台灣位居第78名。（圖／記者蔡玟君攝）



記者吳美依／綜合報導

全球公民身分與居留服務公司「Arton Capital」公布2024年全球最強護照，其中阿拉伯聯合大公國（UAE，下稱阿聯）已經連續第4年蟬聯冠軍，而台灣也位居第78名，勝過泰國、中國、菲律賓、越南等。

根據排行榜，阿聯護照可以入境全球90%以上的國家，其中133國免簽、47國落地簽。不過，除了冠軍以外，前20名都是歐洲國家，第2至6名依序為西班牙、芬蘭、法國、德國、比利時。

其中，台灣位居第78名，在本次調查的199國之中，屬於中間偏前面的名次，並且贏過了俄羅斯、南非、卡達、沙烏地阿拉伯、泰國、中國、印尼、菲律賓、印度、柬埔寨、越南等。 而在亞洲方面，儘管南韓從17名下滑至21名，仍是該地區最強大護照。此外，日本排在第25名，新加坡則是第30名。

不過，英國與美國的名次都在下滑。英國從22名跌至32名，上次進入前10名，已經是2017年。美國也從27名下降至38名，上次擠進前20名，已經是2019年。至於倒數3名，依序是墊底的敘利亞、阿富汗及伊拉克。

「Arton Capital」聯合創辦人伯格西安（Hrant Boghossian）指出，美國護照已經是G7國家之中最弱的，「隨著新川普政府即將到來，美國將會採取什麼措施，使其曾經強大的護照降級，依然有待觀察……選舉和衝突等地緣政治因素，持續影響全球流動性。儘管如此，我們仍看到各國的合作，政府也認識到免簽協議帶來的機會。」