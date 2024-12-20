去印度特別注意！女因為身上攜帶「1常見裝備」　在機場被逮捕

▲女遊客在印度被捕。（圖／翻攝自Instagram／thetinalewis）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名越野跑女運動員到印度旅行時，因為身上攜帶一種常見的GPS運動裝置，竟然在印度果亞邦(Goa)機場遭到逮捕，把她嚇了一大跳，原來該裝置被認為是通訊設備，在當地自1933年以來一直禁止使用。

加拿大女子51歲蒂娜(Tina Lewis)，是一名現居住在美國科羅拉多州越野跑運動員，過去幾個月來一直在印度旅行的她，近來在印度果亞邦機場準備搭機離開，沒想到因為安檢人員在她包包內發現GPS設備Garmin inReach，而將她逮捕。

蒂娜表示，「我在果亞機場的安檢處被拘留，並被送到警局接受調查，我不知道GPS設備在當地是非法的，這是1933年的法律」。

蒂娜由於時常野外露營或極限運動，所以身上習慣攜帶GPS設備，以防到沒有手機訊號的地方時，也能發出求救訊號或和人保持聯繫，然而根據1933年《印度無線電報法》法律，禁止民眾在沒有許可證的情況下擁有無線電報設備。

蒂娜被拘捕後，花費數千美元以支付法庭罰款和律師費，6天後才終於被歸還護照，事後她特別對外呼籲，她不是唯一一個因為這樣被逮捕的人，還有2名來自捷克與美國的遊客，也因為擁有GPS裝置被捕，大家如果計畫前往印度旅行，身上千萬不要攜帶這類裝置。