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領錢發現「存款突暴增3億多元」　中學生莫名變億萬富翁嚇壞

▲▼提款,領錢,ATM,銀行。（示意圖／達志影像）

▲少年的銀行餘額莫名暴增。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦一名中學生去提款機領錢時，原本預計提領500印度盧比（約台幣192元）的他，驚見銀行存款竟然暴增，擁有多達8.7億印度盧比（約台幣3億多元），莫名其妙變成億萬富翁。

居住在比哈爾邦穆扎夫法爾普爾(Muzaffarpur) Chandan Patti村的男學生阿里(Saif Ali)，近來到當地網咖的提款機領錢時，意外發現存款金額暴增，莫名多了8.7億印度盧比。

網咖老闆庫馬(Avinash Kumar)看到阿里的帳戶金額也嚇了一跳，所以幫忙再仔細檢查，發現真的沒有看錯，便要阿里趕快回家把消息告訴母親。

阿里的母親得知消息後，帶著他前去銀行再次確認，然而行員查詢發現存款餘額已變回原本的正常金額532印度盧比，變成億萬富翁的時間只維持了5個小時。

銀行公司North Bihar Gramin Bank目前已對阿里的案件進行調查，希望能了解這麼大筆的金額為何會錯誤存到阿里的帳戶中。當地網路資訊調查機構人員表示，現在網路詐騙事件層出不窮，懷疑阿里的帳戶可能遭到詐騙集團使用，作為轉移資金的人頭帳戶之一，案件仍待調查中。

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