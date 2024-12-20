剛炸好就急著咬下去！男「瞬間口爆」緊急送醫　熱油噴射畫面曝　

▲男子吃下食物後瞬間口爆。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西當地一間小吃店發生「口爆意外」，一名男顧客在店內買了油炸點心後，迫不及待把點心放入嘴中，沒想到點心內的熱油與內餡瞬間像炸彈一樣爆炸、噴射出來，導致臉部燒燙傷送醫。

事件13日發生在巴西巴拉那州古里提巴市(Curitiba)當地一間小吃店，畫面在網路上瘋傳。影片中可看到，一名戴著帽子的男顧客從女店員手中接過油炸點心Coxinha，稍微用手確認過溫度後，心急將剛炸好的點心放入嘴中，結果慘被口爆。

BRASIL: Uma coxinha explodiu em um bar causando queimaduras em um cliente, em Curitiba. pic.twitter.com/g3oGtficgx — CHOQUEI (@choquei) December 18, 2024

男顧客吃下點心後，超燙內餡和熱油立即從他嘴中噴射出來，食物全黏到臉上，空氣中還可以看到殘留的熱煙，把人在附近的店老闆阿馬拉爾(Christian de Souza Amaral)也嚇了一跳。

阿馬拉爾表示，「事件發生時，我聽到了好像爆胎的聲音，驚嚇看到餡料全黏在男顧客臉上，他好像被炸彈炸到一樣」，男顧客不但噴得自己滿身，就連店內櫃檯、水槽甚至天花板也都被噴射。男顧客因為嚴重燒燙傷被緊急送醫，恢復情況良好。

生物科學專家Laura Marise表示，Coxinha是當地十分受歡迎的油炸點心，但若是處理不當，空氣有可能被困在麵團和餡料之間，導致民眾咬下時，壓力瞬間釋放才會爆炸，提醒民眾食用時可以先把Coxinha撕開，讓裡面的蒸氣散出來以免燙傷。