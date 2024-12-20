街景驚見「屍體塞進後車廂」　網笑：舉頭三尺有Google



▲Google地圖街景，意外捕捉到犯案畫面。（圖／翻攝Google Maps Streetview）

記者陳香菱／綜合報導

街景功能不光能當地圖使用，甚至可以用來辦案。近日在西班牙發生一起警察意外用Google街景功能，發現嫌犯把受害者遺體塞入後車廂的畫面，進一步成功協助破案。報導一出，網友馬上就在Google街景上找到這個畫面，大家直呼「舉頭三尺有Google」。

有網友突然在深夜發文表示，「還真的不小心找到了…」只見他的Google街景上出現了一台紅色Rover，駕駛正將一個明顯巨大且沉重的白色袋子，塞入後車廂，這個畫面嚇壞不少網友。

這起事件，其實是在西班牙北部小鎮塔胡埃科（Tajueco）發生的人口失蹤案，而警方在調查過程中，竟意外在Google地圖的街景功能中，發現嫌犯把受害者遺體塞入後車廂的畫面。

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警方根據包括這幅街景在內的多張Google地圖照片，加上其他關鍵線索，循線逮捕2名嫌犯，成功破了這起失蹤案。這則報導出來後，就有網友好奇，這張「Google街景照」是否還存在，於是發揮強大的搜索功能，還真的成功找到了。

貼文一出，不少人笑稱，「人在做，Google在看」、「舉頭三尺有Google」、「讓我想到：大家好我是will」、「就叫你不要做壞事吧」，甚至有人開玩笑表示，「我的遺願終於完成了，謝謝google」。