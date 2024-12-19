Google地圖驚見「屍體塞進後車廂」　意外破了失蹤案

▲Google地圖街景，意外捕捉到犯案畫面。（圖／翻攝Google Maps Streetview）



記者吳美依／綜合報導

西班牙北部小鎮塔胡埃科（Tajueco）發生一起人口失蹤案，而警方調查過程中，竟意外在Google地圖的街景功能，發現嫌犯把受害者遺體塞入後車廂的畫面，進一步協助破案。

根據街景畫面，男嫌把一輛紅色Rover停在人跡罕至的街道上，而他正小心翼翼彎腰，把一個明顯巨大且沉重的白色袋子，塞入後車廂。

警方根據包括這幅街景在內的多張Google地圖照片，加上其他關鍵線索，循線逮捕2名嫌犯，成功破了這起失蹤案。

衛報引述國家報（El País）報導，受害者是一名長期定居西班牙的男性古巴公民，他去年11月突然傳訊息給表親，宣稱自己認識了新女友，即將離開西班牙，並且將會把手機處理掉，隨後失去音訊。

表親心生懷疑而立刻通報，警方也很快鎖定失蹤男子的前任與其新歡，歷經漫長的調查過程，終於在今年11月逮捕了這對男女，而死者的軀幹也已經在附近村莊的一座墳墓裡找到。

當地警方拒絕提供案情細節，因為調查仍在持續中，但證實了Google地圖街景照，確實有助於破案，「儘管不是決定性的，但調查人員用以破案的線索之一，就是在調查地圖應用程式時，所蒐集到的圖像」，這些圖像有助於「發現犯罪過程中可能使用的一部車輛。」