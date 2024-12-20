Google發出警告！　小心「3種郵件」會偷錢

▲Google示警，Gmail用戶應特別注意3種詐騙郵件，避免個資、錢財受到威脅。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

2024年即將進入尾聲，Google日前對旗下的電子郵件服務Gmail用戶發出警告，為了迎接假期，大約有上億人會在線上預訂酒店或航班、購買禮物、向朋友和家人發送訊息等等，此時詐騙份子就可能透過Gmail攻擊用戶，利用網路釣魚、垃圾郵件和惡意軟體騙走用戶的金錢。

根據《The Financial Express》等外媒報導，Google指出，自11月以來，電子郵件的流量大幅增加，網路攻擊的程度更使「保護收件箱變得比平時更具挑戰性」。

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Google表示，儘管Gmail的保護功能已阻擋99.9%的威脅，像是垃圾郵件、網路釣魚和惡意軟體等等，但也呼籲用戶不該放鬆警惕，「我們對這一進展感到相當高興，但預計會在假期時看到第2波攻擊，係因攻擊者會調整策略並嘗試新方法」。

Google接著說到，據相關統計結果顯示，今（2024）年的網路釣魚攻擊數量比起去年減少了35%，今年Google也結合AI技術，成功提高Gmail對網路詐騙郵件的識別能力。對此，Google還揭露了3種常見的的詐騙郵件，提醒用戶要特別注意：

1、發票詐騙

詐騙者會發送偽造的發票郵件給用戶，這些郵件中通常包含1組電話號碼，當消費者撥打電話後，詐騙者會聲稱用戶有款項拖欠，說服對方給錢。

2、名人詐騙

詐騙者會冒充是名人本人發出郵件，或聲稱某名人推薦某個特定產品、分享優惠，然後利用名人來建立信任，並用看似「好到不像真的」的伎倆，來誘騙用戶投資或購買產品。

3、勒索詐騙

在這類詐騙中，受害者通常會突然收到1封電子郵件，其中包含了他們家庭住址或照片，並威脅如果不給錢就會上門進行破壞，或是將個人數據洩漏到網絡上。

另外，Google也建議，若想要避免陷入騙局，應該避免打開使用「緊急、未授權、不要錯過機會」等詞彙的郵件，接著將可疑郵件標記為垃圾郵件，並將其檢舉。此外，也可以新增Gmail雙重認證，能夠增加額外的安全保護。

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