卓榮泰感佩民眾上街　藍委轟「失言失格」：竟公開鼓勵挑戰公權力

▲立法院今審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內外今（20日）爆發激烈衝突，閣揆卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示「感佩」，也要求警方保護民眾安全。對此，國民黨立委李彥秀表示，行政院長應該要捍衛警方執法與維護公權力的尊嚴，但是卓榮泰卻公開鼓勵暴力行為，公開鼓勵挑戰公權力，不僅失言，更是嚴重失格。

李彥秀指出，民進黨真的急了，賴清德真的怕了，卓榮泰直接不演了，公開鼓勵綠委與民眾「破壞警方拒馬圍欄，煽動群眾鬧事」的非法行為。作為全國七萬警察的大家長，行政院長應該要捍衛警方執法與維護公權力的尊嚴，但是卓榮泰卻公開鼓勵暴力行為，公開鼓勵挑戰公權力，不僅失言，更是嚴重失格。

李彥秀提到，過去民進黨都說公民團體獨立運作，民進黨不參與公民團體活動，但是週三民進黨中央直接發布行動指令「廣邀黨公職一起參與青鳥活動」，今天卓榮泰就配合演出，充當政治鬥爭的「搖旗手」，叫在寒風細雨中辛苦值勤的員警情何以堪。

李彥秀說，不論是選罷法、憲訴法、財劃法的修正，都是立法委員的職權，都是國會運作的一部分，卓榮泰公然對韓國瑜會議主持，公然對立法院政黨間的議事攻防指指點點，更是破壞憲政制度，破壞院際和諧的惡質行為。



