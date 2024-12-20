嘆肉搏戰不敵藍營「這兩女」！　陳亭妃曬「腿部傷勢照」

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，民進黨團為阻擋法案，昨晚突襲佔領議場，封鎖出入口、門鎖孔填滿三秒膠，國民黨團上午9點突圍，雙方爆發激烈衝突，10點38分，國民黨奪回主席台高喊「我們要開會」。清場過程中，多名綠委掛彩，民進黨立委林楚茵、陳培瑜都上了救護車，而陳亭妃貼出傷勢照表示，遇到陳玉珍、徐巧芯還是受傷了。黃捷則說，自己在衝突中，遭到藍委包夾、勒脖，最終遭到架出議場，但為了守護台灣，民進黨不能放棄。

藍營10點38分完成清場，多名綠委受傷掛彩，綠委陳亭妃貼出「腿部傷勢照」直言，遇到陳玉珍、徐巧芯，不論你如何防衛，還是受傷了。

▼陳亭妃貼出受傷照。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

綠委黃捷則表示，多個國民黨立委用人數優勢包夾她，陳玉珍從後面把她抱住勒脖，她拉著柯志恩施力撐住。隨即遭游灝、黃健豪、羅廷瑋推擠，還有顏寬恒、鄭天財順勢將她架出，拚盡全力仍沒能守住。

黃捷說，混亂中她反手回擊翁曉玲一掌，似乎將翁小玲的眼鏡打歪，本黨許多女立委也已紛紛掛彩。場外有很多民眾都看著直播、為民進黨聲援加油，請別為民進黨擔心，為了守護台灣，不能放棄。

▼民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

另外，綠委陳培瑜受訪時哭著說，國民黨4人把她壓在地上，一直踹她，左邊的腳都已經瘀青了，甚至還有人踹她的頭、勒她的脖子，但自己始終不肯出議場，國民黨立委壓著她打，在大家看不到的地方，藍委陳玉珍一直攻擊她的肋骨與脖子，她本來以為沒事，但一出來頭已經腫起來，同仁請她去驗傷，隨即搭上救護車。

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林楚茵則被人攙扶走出議場，她表示，推擠時，國民黨為了要排除她，自己不知被誰抓住手臂，左手臂遭到「外旋」，所以沒有力氣。