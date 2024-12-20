卓榮泰感佩民眾上街捍衛民主程序　籲警方保護參與集會民眾安全

▲立法院20日審查三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（20日）場內場外都爆發激烈衝突，有民團發起「冬季青鳥」活動號召民眾聚集立法院濟南路側，一度與警方發生衝突。對此，行政院發言人李慧芝說，院長卓榮泰感佩民眾願上街捍衛民主程序及國家前途，並強力要求警察同仁要盡最大的努力保護參與集會民眾的安全。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長強調，對於願意上街捍衛民主程序及國家前途的民眾表示感佩。

李慧芝表示，卓院長認為，警察是人民的保母，最重要的工作是保護人民，因此卓院長已經請內政部警政署即時掌握立法院周圍的狀況，對於所有參與集會表達訴求的民眾，強力要求警察同仁都要盡最大的努力保護他們的安全。

李慧芝重申，卓院長一直希望行政、立法兩院的互動要良好，在就任後已多次向立法院長韓國瑜提到，福國利民的法案要先行、沒有共識要從長計議，而目前這些爭議性的法案，讓國會陷入衝突，讓國人焦慮，也希望韓院長能出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，如果有任何違反程序的決議，將無法得到人民的認同。