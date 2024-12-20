圖／控綠委「拆拒馬煽動青鳥」　陳智菡：民進黨暴力黨、賴清德下台

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，場外則是千名「青鳥集結」，約從11點20分開始，青鳥群眾突向警力推擠，高喊「停止開會」、「退回惡法」，並且開始拆除、推倒最外層護欄，企圖衝進立法院。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡貼出影片表示，民進黨立委協助破壞拒馬圍欄，煽動群眾鬧事，請問到底現在誰當家？民進黨暴力黨，賴清德下台。

立法院議場內國民黨10點38分成功清場，強勢將佔據主席台的民進黨立委一一排除，而議場外則是千名青鳥集結與警方對峙，民進黨立委王世堅現身大喊「今天是立法院30年來最大的恥辱！立法會、立法委員都是台灣人民選出來的，立法院不應該動用警察權，阻絕青鳥的朋友們，所以我們的總召柯建銘等委員都在這邊，跟所有青鳥朋友們、人民們齊聲喊『警察退回去』」。

陳智菡則貼出影片表示，民進黨立委邱議瑩等人協助破壞警方拒馬圍欄，煽動群眾鬧事，還高喊「國民黨下台」，請問到底現在誰當家？

陳智菡批評，民進黨暴力黨，跨越民主法治紅線，不配當家！還我民主賴清德下台。

▼青鳥群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



